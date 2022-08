"Nisva se napadla s pestmi. Opravičilo je odveč." #video

Londonski derbi med Tottenhamom in Chelseajem v drugem krogu nove sezone premier lige je imel več kot dramatičen razplet. Prvi zvezdnik Spursov Harry Kane je v šesti minuti sodnikovega dodatka zabil za remi 2:2, potem ko so bili modri večji del tekme boljši nasprotnik. Za Tottenham so gostovanja na Stamford Bridgu najtežja, saj so na tem stadionu na zadnjih 38 tekmah zmagali samo enkrat.

Thomas Tüchel Foto: Reuters V glavni vlogi sta bila oba trenerja. Chelseajev strateg Thomas Tüchel je izgubil živce že ob prvem golu Spursov, ko je za izenačenje na 1:1 zadel Pierre-Emile Hoejbjerg, češ da je bil v prepovedanem položaju, in da je bil pred tem še prekršek nad Kaiem Havertzem. Nekaj ostrih besed sta si izmenjala s trenerjem Tottenhama Antoniom Contejem. A tukaj se ni končalo. Po zadnjem sodnikovem žvižgu sta si, kot veleva olika, segla v roke, a je Tüchel močneje stisnil Conteja in stiska rok ni popustil. Obema je zavrela kri. Ločiti so ju morali njuni pomočniki in ostalo osebje klubov. Glavni sodnik je tako že po izteku srečanja obema pokazal rdeči karton, kar pomeni, da ne bosta smela voditi vsaj naslednje tekme.

Things got HEATED between Thomas Tuchel and Antonio Conte after a dramatic 2-2 draw between Chelsea and Tottenham. 👀pic.twitter.com/qmKs1cUfpk — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 14, 2022

Tüchel: Sprla sta se dva trenerja, ker sta se borila za svojo ekipo

Foto: Reuters Ko so se strasti umirile, sta trenerja prišla na novinarsko konferenco. In Tüchel je dejal, da razloga za opravičilo ni. "Veste, to je tako kot, ko se na zelenici udarita dva nogometaša in se nihče ne poškoduje. Ko naletiš v nasprotnika, na pošten način, se mu pozneje ne opravičiš. Ni potrebe. To je premier liga. Sprla sta se dva trenerja, ker sta se borila za svojo ekipo. In to je bilo to. Nikogar se ni žalilo, nihče ni nastradal. Nisva se napadla s pestmi ali kaj takega. Ne gre za veliko stvar. Bilo je vroče, a nič groznega. To je bil pač del te tekme." Ko ga je novinar vprašal, če je v tem petelinjenju s Contejem celo užival, je nemški trener odgovoril: "Ja, mislim, da je užival tudi on. Ni šlo za nič slabega. Nič slabega."

Ima pa težavo z glavnim sodnikom te tekme Anthonyjem Taylorjem? "Vsekakor, ja." Tudi del navijačev je z žvižgi izrazilo nezadovoljstvo nad sojenjem. "Mislim, da ni šlo le za del navijačev. Lahko vam zagotovim, da je tako misli prav vsak posameznik v naši slačilnici. Ne razumem, kako pri prvem golu ni bilo prepovedanega položaja. In ne razumem, od kdaj vlečenje za lase ni prekršek. Zame je to brez dvoma prekršek." Dodal je še, da so si njegovi nogometaši zaslužili vse tri točke.

Conte: Ni pomembno. Govorimo raje o tekmi.

Antonio Conte o prepiru s Tüchlom ni želel govoriti. "Mislim, da to ni pomembno. Ni pomembno. Vedno je najbolj pomemben nogomet. Govorimo raje o tekmi. Tekma je bila napeta in za nas je bila zelo težka. Ampak vsaj veste, da je tukaj pri Chelseaju vedno zelo težko. Imajo zelo dobro ekipo." Rdeči karton, ki sta ga dobila trenerja, se mu zdi pretiran. "A ga pač moram sprejeti."