Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odkar za Olimpijo v 1. SNL brani Matevž Vidovšek, se mreža zeleno-belih sploh še ni zatresla. Mladi Korošec, ki se je kot najstnik odpravil v Italijo, nato pa nabiral izkušnje v mlajših selekcijah Atalante, Reggine in na koncu še v članski zasedbi ciprskega kluba Agia Napa, je v izjemni formi. V domačem prvenstvu je vključno s tekmo zadnjega kroga prejšnje sezone, ko je bil njegov trener še Robert Prosinečki, za Olimpijo branil sedemkrat in mrežo vselej ohranil nedotaknjeno. Nepremagan je 630 minut.

Nadaljeval kljub poškodbi, zdaj bo počival vsaj dva meseca

Mladi Korošec na vratih zmajev v 1. SNL sploh še ni prejel zadetka. Skupaj s prejšnjo sezono je nepremagan kar 630 minut! Foto: Grega Valančič/Sportida Niz je nadaljeval tudi na zahtevnem gostovanju v Kopru, ko je Olimpiji pomagal do dragocene zmage z 2:0. Zmago na Bonifiki pa je drago plačal. Že v uvodnih minutah si je v trku z napadalcem Kopra Kaheemom Parrisom poškodoval dlančnico. Obležal je za nekaj minut, a nato nadaljeval srečanje in navdušil. V prvem polčasu je mojstrsko posredoval ob nevarnem strelu najboljšega strelca 1. SNL Andreja Kotnika, nato pa paral živce Koprčanom tudi v drugem polčasu in postal eden izmed velikih junakov sobotne zmage.

Poškodba, ki jo je staknil že na začetku dvoboja, a nato stisnil zobe do konca, pa se je na smolo Alberta Riere in njegovih varovancev izkazala za nič kaj nedolžno. Ljubljanski klub je v ponedeljek potrdil, da si je 22-letni Korošec zlomil dlančnico. Z igrišč bo odsoten najmanj dva meseca.

22-letnemu Korošcu, za katerega na tekmah stiska pesti tudi simpatična mlada družinica, je padla v vodo možnost, da bi se znašel na seznamu članske reprezentance Slovenije. Foto: Vid Ponikvar

"Matevžu želimo hitro okrevanje. Mi smo s tabo, Vida," sporoča vodilni klub 1. SNL, ki v tej sezoni sploh še ni prejel zadetka. Sanjski niz bo tako moral nadaljevati brez najbolj vročega vratarja prvenstva, ki je tako navduševal, da ne bi prav nikogar presenetilo, če bi se prihodnji mesec znašel na seznamu selektorja slovenske reprezentance Matjaža Keka. Takrat se bo namreč nadaljevala liga narodov, Slovenijo pa čakata dvoboja proti Norveški (doma) in Švedski (v gosteh).

Kdo bo nadomestil nepremagljivega Vidovška?

Olimpija se je po poškodbi 22-letnega Vidovška znašla v težavah, saj na položaju čuvaja mreže nima pretirano močne konkurence. Ob odsotnosti klubske ikone Nejca Vidmarja, ki ga že dalj časa ni v načrtih Olimpije, bosta tako za nastop od prve minute na srečanju 7. kroga proti Radomljam (v soboto v Stožicah) kandidirala komaj 17-letni Žan Mauricio in pet let starejši Denis Pintol, ki je poleti prišel v Ljubljano iz ajdovskega Primorja. Za oba velja, da v 1. SNL še nista branila za Olimpijo.