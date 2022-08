Največja zmaga Luke Elsnerja v karieri!

Po slabšem začetku, ko je v sezono druge francoske lige vstopil z zgolj dvema točkama v uvodnih treh krogih (0:0, 0:1 in 1:1), je Le Havre le dočakal prvo zmago. In to kakšno! Na gostovanju v St. Etiennu, kjer je doma desetkratni francoski prvak, ki je v prejšnji sezoni nanizal skromne rezultate in izpadel iz prve lige, so izbranci Luke Elsnerja zatresli mrežo zelenih kar šestkrat! Gostitelje so premagali s teniškim rezultatom 6:0, prav vse zadetke pa dosegli v drugem polčasu.

St. Etienne ostal kar brez treh igralcev

To je bila tekma, ki so jo zaznamovali kar trije rdeči kartoni v vrstah St. Etienna. Ta je do konca prvega polčasa ostal že brez dveh igralcev, Elsnerjeva četa pa je to v nadaljevanju srečanja spretno izkoristila in nekdanjemu velikanu francoskega nogometa, za katerega je pred leti igral tudi Robert Berić, nasula kar polovico ducata zadetkov.

Za Le Havre, ki je pod vodstvom Luke Elsnerja v soboto dočakal prvo zmago v tej sezoni, so zadeli v polno Christopher Operi (dvakrat), Arouna Sangante, Nabil Alioui, Victor Lekha in Yann Kitala. Foto: Guliverimage

To je bila najvišja zmaga sezone v drugi francoski ligi, 40-letni trener, ki prihaja iz ene od najbolj znanih slovenskih nogometnih dinastij, pa je z njo poskrbel za še en mejnik. Odkar se je pred slabim desetletjem odločil za trenerski posel, je vodil že ogromno klubov tako v Sloveniji kot tudi tujini, a še nikoli na uradni tekmi ni proslavljal tako izdatne zmage, kot jo je v soboto v St. Etiennu.

🔙 𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞...



Pour une première victoire, c'en est une sacrée ! On s'en souviendra longtemps, autant par l'ampleur du score que par les circonstances particulières dans lesquelles elle a été décrochée. — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) August 20, 2022

Pred tem je dvakrat zmagal s 5:0. Pred osmimi leti je tako v pokalu z Domžalami v gosteh nadigral Šmartno, pred tremi leti pa se je v Belgiji kot trener drugoligaša Union St. Gilloise v gosteh znesel nad Mechelenom. Tokrat je šel še korak dlje, njegovi izbranci so zadeli v polno kar šestkrat, Le Havre pa je po visoki zmagi na lestvici skočil na deseto mesto. St. Etienne po sramotnem porazu ostaja na zadnjem mestu. V sezono je namreč vstopil s tremi kazenskimi točkami, v uvodnih štirih krogih pa je dvakrat remiziral in izgubil, tako da ima še vedno negativno število točk (-1).

Prihodnji konec tedna proti nekdanjim varovancem

Pred vrnitvijo v Francijo je Luka Elsner treniral belgijskega klubskega velikana Standard Liege. Foto: Guliverimage Elsnerja prihodnji konec tedna čaka zelo zanimiv tekmec. Na domačem stadionu Oceane se bo pomeril z nekdanjimi varovanci. Pričakal bo Amiens, tega je nekdanji slovenski reprezentant v preteklosti vodil tako v prvi kot tudi drugi francoski ligi. Amiens je v dobri formi. Zbral je že devet točk in je na drugem mestu. Na lestvici zaostaja le za Caenom, nekdanjim klubom Jana Repasa.

Le Havre velja v Franciji za najstarejši francoski profesionalni nogometni klub. Ustanovljen je bil pred 150 leti. Nazadnje je igral v prvi francoski ligi pred 13 leti. V prejšnji sezoni, ko ga je vodil Paul Le Guen, je v drugoligaški konkurenci osvojil osmo mesto. Elsner ni prvi Slovenec, ki si služi nogometni kruh v tem mestu v Normandiji. Pred davnimi leti sta dres Le Havra nosila tudi nekdanja člana znamenite Katančeve zlate generacije, Džoni Novak in Milan Osterc.