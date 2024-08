Albert Riera: Mislim, da nam ne bo lahko #video

Nogometaše Celja po izpadu iz kvalifikacij za ligo prvakov v četrtek čaka tekmec v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Celjani se bodo na stadionu Z'dežele pomerili z irskim Shamrock Rovers. V celjskem taboru ob tem poudarjajo, da so ponovno pred izjemno pomembno tekmo.

"To je zagotovo tekma sezone. Na žalost smo zamudili priložnost, da bi igrali v ligi prvakov. Mislim, da smo pripravljeni za evropsko ligo, kar moramo jutri tudi pokazati," je dejal Riera. Dodal je še, da kvalifikacijski obračun traja 180 minut, čemur se bo njegovo moštvo moralo prilagoditi.

"Mislim, da nam ne bo lahko, saj bomo morali veliko teči. Predvsem ko žoge ne bomo imeli, bomo morali na tekmeca močno pritisniti. Njihov način igre se razlikuje glede na to, ali imajo žogo ali ne. V tem so nam precej podobni, kar nas je malce presenetilo," je dodal Španec.

"Niso klasična irska ekipa"

Podobno razmišlja tudi celjski branilec David Zec: "Niso klasična irska ekipa, ki bi nabijala žogo. Če jim pustiš igrati, bodo igrali. Mislim, da bomo mi tisti, ki bomo imeli več žoge v posesti. Ko je ne bomo imeli, jim jo moramo čim prej vzeti in to izkoristiti."

David Zec Foto: Nebojša Tejić/STA

Po prihodu novega trenerja so slovenski prvaki izgubili dve tekmi zapored, a v celjskem taboru glede tega niso pretirano zaskrbljeni. "Danes je en teden odkar sem tukaj. Nimam čarobne paličice. Vem, kje so problemi in jih enostavno poskušam rešiti," je o neuspešnem začetku na celjski klopi povedal Riera.

Neuspešna serija ni povzročila slabe volje niti v celjski slačilnici. "Tekme si sledijo na tri dni, zato moraš poraz hitro pozabiti," je o slabi seriji dejal Zec.

Kvartet bo izpustil tekmo

Nekoliko več zaskrbljenosti povzročajo poškodbe, zaradi katerih v četrtek zagotovo ne bodo zaigrali Žan Karničnik, Tamar Svetlin in Mark Zabukovnik. "S Karničnikom ne želim tvegati, menim pa, da bo nared za povratno tekmo. Svetlin bo morda pripravljen za nedeljski prvenstveni obračun, medtem ko daljše okrevanje čaka še Zabukovnika," je bil glede odsotnih igralcev jasen Riera, pri čemer ni želel razkriti, kateri igralci bodo nadomestili standardne člane njegove zasedbe.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Poleg omenjenih bo manjkal tudi branilec Damjan Vuklišević, ki je na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave prejel rdeči karton.

Tekma med Celjem in Shamrock Rovers se bo na stadionu Z'Dežele začela v četrtek ob 20.15. Povratna tekma bo na sporedu čez teden dni v Dublinu.