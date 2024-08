Dobre novice iz Atletica, Jan Oblak bo nared

Začela se je nova sezona španske lige, v katerem je prvi favorit Real Madrid. Beli baletniki so po prihodu Kyliana Mbappeja svojo moč pokazali z osvojitvijo evropskega superpokala, a zdaj z Mallorco igrali samo 1:1. Francoski as je razočaral navijače. Barcelona je v gosteh premagala Valencio, oba gola je dosegel Robert Lewandowski. Madridski Atletico, ki je bil v poletnem prestopnem roku zelo dejaven, bo prvič zaigral danes zvečer v Villarrealu. Jan Oblak naj bi, čeprav je imel po vrnitvi z Eura 2024 težave s poškodbo mišice, stopil med vratnici.

Madridski Real je v sezono, v kateri brani naslov, vstopil na gostovanju pri Mallorci, a osvojil le točko. Po podaji Vinicusa Juniorja je sicer že v 13. minuti zadel Rodrygo. Na svojem ligaškem debiju za Real se je veselil tudi Kylian Mbappe. V 53. minuti je za izenačenje in kot se je izkazalo za končni izid 1:1 poskrbel reprezentant Kosova Vedat Muriqi. Real je imel terensko premoč (žogo 65-odstotkov igralnega časa v svoji posesti), v strelih znotraj okvira gola pa je bila s 5:4 pravzaprav boljša Mallorca.

Preobrat na Mestalli na krilih Poljaka

Robert Lewandowski je odlično vstopil v novo sezono. Foto: Reuters

Prvi izzivalec Barcelona, ki je v poletnem prestopnem roku okrepil zasedbo, prišel je tudi donedavni soigralec Benjamina Šeška in Kevina Kampla pri Leipzigu Dani Olmo, trenersko paličico pa je prevzel Nemec Hansi Flick, se je prvič predstavil na Mestalli pri Valencii.

Barcelona je po zadržanem začetku Valencio premagala z 2:1. Ta je na domači Mestalli začela bolje in imela rahlo terensko premoč v prvem delu, ob koncu pa je navijače razveselil Hugo Duro. A prednosti Valencia ni odnesla v drugi polčas, v sodnikovem dodatku prvega je namreč zadel še zvezdnik gostov Robert Lewandowski. Isti igralec je nato poskrbel za preobrat takoj na začetku drugega dela, ko je v 48. minuti izkoristil enajstmetrovko.

Oblak zvečer pri Villarrealu

Gruzijski vratar Giorgi Mamardashvili je želja Liverpoola, ki počasi išče in izbira naslednika Allisona Beckerja. Foto: Guliverimage

Ko se je Liverpool na tržnici ogrel za nakup vratarja Giorgija Mamardashvilija, je odleglo navijačem Atletica. Omenjeni čuvaj mreže se je namreč v številnih govoricah omenjal kot možni novi prvi vratar Atletov. To bi se zgodilo v primeru, da bi 31-letni Jan Oblak zapustil Metropolitano.

Ker pa angleški velikan iz Anfielda, pri katerem je priljubljenega Nemca Jürgena Kloppa na trenerskem stolčku nasledil Nizozemec Arne Slot, vztraja pri tem, da na Otok pripelje Mamardashvilija, za katerega bi lahko odštel 35 milijonov evrov, to lahko pomeni le eno.

Jan Oblak stoji med vratnicama madridskega kluba že deset let. Foto: Guliverimage

Da Oblak še naprej ostaja ljubljenec občinstva na Metropolitanu in prvi vratar Atletica, za katerega brani vse od leta 2014. Kapetan slovenske reprezentance zaradi zdravstvenih težav, ki so ga pestile še z Eura 2024, v pripravljalnem obdobju ni treniral s soigralci, prav tako se ni z njimi odpravil na turnejo. Opravljal je individualne treninge, sredi prejšnjega tedna pa končno treniral s Simeonejevo četo, kar pomeni, da bi lahko dobil bitko s časom in branil na današnji prvenstveni tekmi.

