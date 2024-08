Madridski Real je osvojil uvodno lovoriko v sezoni 2024/25. Na tekmi evropskega superpokala v Varšavi je bil z 2:0 boljši od Atalante. Zmagovalec lige prvakov je tako premagal zmagovalca lige Europa. Za bele baletnike sta zadela v polno Federico Valverde in novinec Kylian Mbappe, ki je tako dočakal sanjski debi v dresu Reala. Kapetan Luka Modrić je postal najtrofejnejši igralec v zgodovini kraljevega kluba, nove mejnike je podiral tudi trener Carlo Ancelotti, ki lahko v tej sezoni popelje Real do rekordnih sedem lovorik! Real je postal prvi klub, ki je evropski superpokal osvojil že šestkrat.

Trener Reala Carlo Ancelotti je bele baletnike popeljal že do 14. lovorike! S šestim evropskim superpokalnim naslovom je tudi prehitel Josepa Guardiolo po številu zmag v tem tekmovanju. Foto: Reuters Gledalci v Varšavi so v prvem polčasu zaman čakali na zadetek. Sprva so bili bližje njemu nogometaši madridskega Reala. Kylian Mbappe je tako v 15. minuti nevarno streljal proti vratom Atalante, a so tekmeci iz Italije uspeli blokirati njegov strel. V 25. minuti pa ni manjkalo veliko, pa bi beli baletniki doživeli šok. Nizozemec Marten de Roon je prodrl po desni strani in podal pred vrata, nato pa je brazilski branilec Eder Militao skoraj dosegel avtogol. Z glavo je preusmeril žogo v stičišče vratnice in prečke. Real je imel tako veliko sreče, da ni Atalanti podaril vodstva. Ostalo je pri 0:0.

Šele v izdihljajih prvega polčasa je do prve velike priložnosti na tekmi prišel tudi Real. Vinicius Jr. je podal v kazenski prostor Atalante, kjer je obramba italijanskega prvoligaša pozabila na Rodryga, ta pa je iz dokaj ugodnega položaja zatresel prečko. Tokrat je imela veliko sreče "boginja". Prvi polčas se je tako končal brez zadetkov, prazna je bila tudi rubrika strelov v okvir vrat. Se je pa dvakrat zatresla prečka. In to vselej po strelih nogometašev Reala, a ne vedno na isti igralni strani ...

Real po čudežni obrambi Courtoisa dobil krila

Drugi polčas se je začel s pobegom hitronogega in zelo motiviranega Mbappeja po levi strani, a Francoz ni bil natančen pri zaključnem strelu, že v naslednjem napadu pa se je na drugi strani v najlepši priložnosti na tekmi za Atalanto znašel Mario Pašalić. Hrvaški reprezentant je bil najvišji v zraku in z izjemnim strelom z glavo ogrozil vrata Reala. Zadišalo je po vodstvu Atalante, a se je s fantastično obrambo izkazal Thibaut Courtois. Ubranil je strel, v taboru Atalante pa so se lahko upravičeno držali za glavo, saj je Belgijcu uspelo izjemno posredovanje.

Real je po čudežni obrambi Courtoisa dobil krila. Začele so se nizati konkretne priložnosti, ki so jih navijači v prvem delu tako pogrešali. Igra se je razživela, na svoj račun so prišli tudi nogometni sladokusci. Premoč Reala je najprej v 59. minuti po izvrstni kombinaciji v napadu kronal Federico Valverde. Asistenco je prispeval Vinicius Jr., ki bi se lahko med strelce vpisal le dve minuti pozneje, a se je izkazal vratar Atalante Juan Musso.

V 66. minuti je zapravil priložnost Jude Bellingham, dve minuti pozneje pa je mladi Anglež lepo zaposlil Kyliana Mbappeja, ki je spretno z neubranljivim strelom pod prečko popeljal Real v vodstvo z 2:0. Francoz, donedavni prvi zvezdnik PSG, se je razveselil strelskega prvenca v dreus kraljevega kluba. Dosegel ga je že na prvi tekmi.

Real je do konca srečanja zanesljivo ohranil vodstvo, v 76. minuti je v igro vstopil še Luka Modrić, prevzel kapetanski trak od Danija Carvajala, in se vpisal v zgodovino kot najtrofejnejši nogometaš madridskega velikana. To je bila že njegova 27. lovorika, pa tudi prva, ki jo je osvojil kot kapetan. Neuničljivi Hrvat bo sicer prihodnji mesec dopolnil že 39 let. Lovoriko mu je predal predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin.

Za najboljšega posameznika srečanja je bil proglašen Anglež Bellingham.

Beli baletniki so osvojili evropski superpokal že šestič in postali "samostojni" evropski rekorderji. Pred tem so si prvo mesto delili z Barcelono in Milanom, zadnjim italijanskim dobitnikom evropskega superpokala, na katerega čakajo zahodni slovenski sosedi že vse od leta 2007. Španski klubi so evropski superpokal osvojili že 17-krat, italijanski pa ostajajo pri devetih naslovih, tako da na lestvici zaostajajo tudi za drugouvrščeno Anglijo (deset).

Hrvaški veteran Luka Modrić je postal najtrofejnejši nogometaš v zgodovini madridskega kluba. Osvojil je že 27. lovoriko v dresu Reala. Pred tem si je delil prvo mesto z Nachom Fernandezom (26), ki pa je to poletje zapustil Madrid in se preselil v Savdsko Arabijo. Z njim se je izenačil Dani Carvajal, Karim Benzema in Marcelo pa ostajata pri 25. Foto: Reuters

Zgodovinski mejnik je dosegel tudi trener Reala Carlo Ancelotti. To je že njegova 14. lovorika z Realom, s katero se je na večni klubski lestvici na prvem mestu izenačil z legendarnim Miguelom Muñozom. Na tretjem mestu je Zinedine Zidane (11). Foto: Guliverimage

Dozdajšnji zmagovalci evropskega superpokala: 2024: Bayern (Nem)

2023: Manchester City (Ang)

2022: Real Madrid (Špa)

2021: Chelsea (Ang)

2020: Bayern (Nem)

2019: Liverpool (Ang)

2018: Atletico Madrid (Špa)

2017: Real Madrid (Špa)

2016: Real Madrid (Špa)

2015: Barcelona (Špa)

2014: Real Madrid (Špa)

2013: Bayern (Nem)

2012: Atletico Madrid (Špa)

2011: Barcelona (Špa)

2010: Atletico Madrid (Špa)

2009: Barcelona (Špa)

2008: Zenit St. Peterburg (Rus)

2007: Milan (Ita)

2006: Sevilla (Špa)

2005: Liverpool (Ang)

2004: Valencia (Špa)

2003: Milan (Ita)

2002: Real Madrid (Špa)

2001: Liverpool (Ang)

2000: Galatasaray (Tur)

1999: Lazio (Ita)

1998: Chelsea (Ang)

1997: Barcelona (Špa)

1996: Juventus (Ita)

1995: Ajax (Niz)

1994: Milan (Ita)

1993: Parma (Ita)

1992: Barcelona (Špa)

1991: Manchester United (Ang)

1990: Milan (Ita)

1989: Milan (Ita)

1988: Mechelen (Bel)

1987: Porto (Por)

1986: Steaua (Rom)

1984: Juventus (Ita)

1983: Aberdeen (Ško)

1982: Aston Villa (Ang)

1980: Valencia (Špa)

1979: Nottingham Forest (Ang)

1978: Anderlecht (Bel)

1977: Liverpool (Ang)

1976: Anderlecht (Bel)

1975: Dinamo Kijev (Ukr)*

1973: Ajax (Niz) * takrat še Sovjetska zveza