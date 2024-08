Trenutek, na katerega čaka ves nogometni svet

Danes se bosta za prvo evropsko lovoriko v sezoni 2024/25 pomerila evropski prvak Real Madrid in zmagovalec lige Europa Atalanta. Večina oči bo uprtih v francoskega superzvezdnika Kyliana Mbappeja. Eden najboljših nogometašev na svetu bi lahko prvič nastopil za bele baletnike, s čimer bi se začelo novo obdobje španskega velikana in evropskega rekorderja, od katerega navijači pričakujejo bleščeče uspehe. V tej sezoni se bo Real potegoval za kar sedem lovorik! Svoje načrte ima tudi nekdanji klub Josipa Iličića. Da se znajde v vlogi avtsajderja, je dokazal že večkrat, tudi lani v finalu evropske lige, ko je kot edini v vsej sezoni zadal poraz Bayerju iz Leverkusna.

Odgovor na osrednje vprašanje, ki si ga postavlja nogometni svet, je znan. Trener Reala Carlo Ancelotti napoveduje, da je Kylian Mbappe, 25-letni francoski as, eden najboljših nogometašev na svetu, pripravljen za nastop. Nazadnje je zaigral na zelenici pred dobrim mesecem, ko je na Euru nosil francoski dres in v polfinalu ostal praznih rok proti poznejšim prvakom Špancem.

Tako svečano je bilo ob njegovi predstavitvi v Madridu. Foto: Guliverimage

V Madridu je doživel veličastno predstavitev na stadionu Santiago Bernabeu in si nato privoščil počitek. S soigralci ni odpotoval na ameriško pripravljalno turnejo. Z Realom je treniral šele zadnji teden, a je po besedah Ancelottija že pripravljen. Nosil bo dres s številko 9. Desetica, ki je je bil vajen pri PSG, ostaja pri hrvaškem veteranu Luki Modriću, ki bo to sezono, kolikor bo ob izjemni konkurenci v zvezni vrsti sploh prejel priložnosti, prvič v karieri opravljal vlogo kapetana Reala.

Atomski napad belih baletnikov in Ancelottijeve sladke težave

Trener Reala Carlo Ancelotti ima sladke težave pri odločanju, koga postaviti v konico napada. Foto: Reuters Danes torej Real vstopa v novo obdobje, od katerega si obeta ogromno. Mbappe predstavlja piko na i izjemnemu procesu pomladitve zvezdniške ekipe. Napad bo atomski. Poleg Mbappeja bodo na minute čakali še trije Brazilci. To so Vinicius Jr., ki je bil nedavno deležen nemoralne ponudbe iz Savdske Arabije, a ostaja zvest Realu, Rodrygo in novi čudežni otrok brazilskega nogometa, najstnik Endrick.

Treba je prišteti še za marsikoga najboljšega igralca Reala v prejšnji sezoni, mladega Angleža Juda Bellinghama, ki je v finalu Eura objokoval poraz tudi z nekaterimi klubskimi soigralci. Odsotnost Tonija Kroosa bi lahko v zvezni vrsti skušal nadomestiti mladi Turek Arda Güler.

O tem, kako sladke težave ima pri izboru začetne enajsterice trener Ancelotti, pričajo njegove šaljive besede, kako mu je razmišljanje o tem, koga postaviti v napad, pokvarilo poletne počitnice. Še naprej se bo poskušal držati pravila, da bodo igrali tisti, za katere misli, da so v danem trenutku najboljši za Real.

Zgodovinski izziv, Real jih lahko osvojil kar sedem!

Zaveda se tudi, da bo sezona zelo dolga. Real bo nastopil kar na sedmih različnih tekmovanjih, tako da bi lahko odigral tudi do 70 tekem. Zaradi tega bi lahko dobili priložnost vsi in na klopi Reala ne bi bilo veliko nezadovoljnežev.

Beli baletniki so v prejšnji sezoni osvojili tri lovorike. V tej jih lahko kar sedem! Foto: Reuters

Real se tako podaja v lov na zgodovinsko sedmico. V prejšnji sezoni se je potegoval za štiri lovorike in osvojil kar tri. Spodletelo mu je le v španskem pokalu, kjer je izpadel proti Oblakovemu Atleticu, osvojil pa je ligo prvakov, špansko prvenstvo in španski superpokal.

V tej sezoni ga kot prvega čaka priložnost, da osvoji neverjetnih sedem lovorik! Danes bo prvi izziv, v Varšavi bo poskušal osvojiti evropski superpokal in nato poskušal ubraniti naslov v la ligi, kjer ga čaka 38 tekem. Prihodnji mesec se začenja nov tekmovalni format lige prvakov, v kateri ga v ligaškem delu čaka že osem tekem, španski pokal bo začel v šestnajstini finala, decembra se bo potegoval za svetovni klubski naslov, januarja 2025 bo v Savdski Arabiji branil španski superpokal, junija pa ga čaka še novost, nastop na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA. Tako bi lahko naporna sezona trajala vse do julija 2025.

Danes se bosta Real in Atalanta v Varšavi udarila za evropsko superpokalno lovoriko. Foto: Reuters

Atalanta je avtsajder, a ...

Gian Piero Gasperini bo poskušal v trenerskem obračunu presenetiti rojaka Carla Ancelottija. Foto: Reuters Atalanta lahko tako že danes pokvari Realove načrte o zgodovinski sedmici. Da se znajde v vlogi avtsajderja, je klub iz Bergama dokazal že v prejšnji sezoni, ko je v finalu evropske lige kot edini na svetu v sezoni 2023/24 premagal Bayer Leverkusen. To je bila prva lovorika "boginje" v 61 letih.

Atalanta je v poletnem prestopnem roku pripeljala kar nekaj odmevnih novincev. Danes bi lahko debitiral Anglež Ben Godfrey, ki je prišel iz Evertona, Nicolo Zaniolo, ki ga je Atalanti posodil Galatasaray, zaradi poškodbe ne bo kandidiral za tekmo. Atalanta se proti Realu, ki bo zaradi zdravstvenih težav pogrešal le Avstrijca Davida Alabo, ne bo mogla predstaviti v najmočnejši zasedbi. Manjkali bodo namreč tudi Gianluca Scamacca, Giorgio Scalvini in Rafael Toloi, ne bo niti Teuna Koopmeinersa, ki želi prestopiti k Juventusu. Gian Piero Gasperini bo poskušal v trenerskem obračunu presenetiti rojaka Carla Ancelottija.

Zmagovalca evropskega superpokala bo okronal prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin.