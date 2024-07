Poln Bernabeu pozdravil Kyliana Mbappeja

Svetovni prvak s Francijo iz leta 2018 in donedavni član PSG je pred uradno predstavitvijo prestal še formalni zdravniški pregled, nato pa podpisal petletno pogodbo s predsednikom kluba Florentinom Perezom, kar pomeni, da bo v Madridu ostal do leta 2029.

Prevzel je dres s številko 9, ki jo je nazadnje nosil njegov rojak Karim Benzema in je bila po njegovem odhodu v Savdsko Arabijo v pretekli sezoni prosta. Mbappejeva desetica je namreč v novem klubu pri hrvaškem veteranu Luki Modriću.

Nazadnje je Bernabeu na predstavitvi napolnil Cristiano Ronaldo

Madridčani so poskrbeli za spektakel ob predstavitvi velike okrepitve. Stadion je bil poln, sicer brezplačne vstopnice za dogodek pa so hitro pošle. Na črnem trgu so jih prodajali celo po 300 evrov. Kot poroča AFP, je bil stadion Reala na takem dogodku poln prvič po letu 2009, ko so v klubu predstavili tedanjo veliko okrepitev Cristiana Ronalda.

"Neverjetno je, da sem tukaj. Kot otrok sem sanjal, da bom igral za ta klub, sanje so se mi uresničile. Danes sem srečen fant, vse v življenju bom dal za Real," je dejal Mbappe. Madridski klub je na odru ob novi okrepitvi razstavil tudi vse evropske lovorike, z videom pa so se na začetku spomnili tudi Ronalda, ki so ga pokazali na posnetku, kjer je skupaj z Mbappejem, takrat še otrokom.

V Madrid je 25-letnik po izteku pogodbe s Parižani prišel kot prost igralec. Španski velikan je prva tuja postaja v njegovi karieri, saj je pred igranjem za PSG branil le še barve Monaca.