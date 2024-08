Visoka zmaga Mlakarjeve Pise, slovo Črnigoja z Venezio

V petek sta se napredovanja v drugi krog italijanskega nogometnega pokala razveselila Jaka Bijol in Sandi Lovrić z Udinesejem, izpadla pa sta Jasmin Kurtić s Südtirolom in Leo Štulec z Reggiano. Petar Stojanović je z Empolijem v soboto izločil Catanzaro, pri katerem je Luko Krajnc obsedel na klopi. Žan Majer je s Cremonesejem izločil Bari. Domen Črnigoj je v nedeljo izgubil z Venezio na gostovanju v Brescii. V ponedeljek igrata Frosinone Tjaša Begića (ni ga bilo v kadru) ter Pisa Jana Mlakarja, Mihe Trdana in Žana Jevšenaka. Samo slednji, ki se je zadnjih pet let kalil v podmladku Benfice, je začel v prvi postavi. Mlakar je vstopil v drugem polčasu, Pisa je zmagala s 3:0.