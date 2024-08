Kolumbijski nogometaš James Rodriguez se je po štirih letih vrnil v Španijo, kjer bo to sezono igral za prvoligaša Rayo Vallecano, je klub sporočil na spletni strani. Triintridesetletnik iz Cucute je nazadnje igral za brazilski Sao Paulo.

James Rodriguez, ki je bil na letošnjem južnoameriškem prvenstvu proglašen za najboljšega igralca, je julija prekinil pogodbo z brazilskim velikanom Sao Paulom.

⚪️🔴🇨🇴 James Rodriguez signs in as new Rayo Vallecano player on free transfer. pic.twitter.com/O7Cln5sZYD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024

Rodriguez je na veliko sceno stopil predvsem leta 2014, ko je v polnem sijaju zablestel na svetovnem prvenstvu v Braziliji. Takoj po njem ga je iz Monaca v svoje vrste pripeljal Real Madrid in zanj plačal 75 milijonov evrov.

Velike vsote ob prestopu nikoli ni zares upravičil, kasneje ga je Real poslal tudi na posojo k Bayernu, a se tudi na Bavarskem napadalno naravnani vezist ni posebej izkazal. V nadaljevanju kariere je po odhodu iz Reala od leta 2020 igral še za Everton, Al-Rajan in Olympiacos pred neposrečeno epizodo pri Sao Paulu.

Kariero je priljubljeni Kolumbijec začel pri domačem Envigadu, kasneje pa igral za argentinski Banfield, v Evropi pa sprva za Porto in Monaco, ki je zanj leta 2013 odštel 45 milijonov evrov.

Za svojo domovino je zbral 106 nastopov in dosegel 28 golov. Zaigral je na dveh mundialih, leta 2014 je izpadel v četrtfinalu, a bil kljub temu najboljši strelec prvenstva s šestimi goli. Štiri leta kasneje je s Kolumbijo pot zaključil v osmini finala.

Za klube je v sedemnajstletni karieri na 475 tekmah dosegel 122 golov in 150 podaj.

O'Riley iz Celtica k Brightonu

Danski nogometaš angleških korenin Matt O'Riley je novi član angleškega prvoligaša Brightona, je klub sporočil na spletni strani. Za 23-letnika je Brighton škotskemu Celticu po navedbah Transfermarkta odštel slabih 31 milijonov evrov.

Welcome to the Albion, Matt O'Riley! 🇩🇰 pic.twitter.com/44NgSIVa7G — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 26, 2024

Danski vezist, ki je bil rojen v Londonu in je za dansko reprezentanco že odigral dve tekmi, je za Celtic v zadnjih sezonah odigral 124 tekem ter se 27-krat vpisal med strelce in 35-krat med podajalce.

Kariero je sicer začel pri Fulhamu, nato pa je igral še za MK Dons, od koder je pred dvema letoma in pol k Celticu prestopil za 1,8 milijona evrov.

Brighton je trenutno eden od štirih klubov med angleško elito, ki je slavil v prvih dveh krogih prvenstva in na lestvici zaseda drugo mesto.

Tudi nekateri drugi angleški klubi so bili v zadnjih dneh dejavni. Novinec Ipswich je iz Burnleyja za 14,2 milijona evrov pripeljal Irca Daro O'Sheaja, za 17,7 milijona pa iz Sunderlanda še Jacka Clarka.

Danec Joachim Anderson se v zameno za 29,5 milijona evrov seli iz Crystal Palacea k Fulhamu, Portugalec David Carmo pa je novi član Nottingham Foresta, potem ko se je ta s Portom dogovoril za prestop v vrednosti 11 milijonov evrov. Toliko je vreden tudi prestop Šveda Sebastiana Nanasija iz Malmöja k Strasbourgu.

Okrepila se je tudi Girona, ki bo to sezono igrala v ligi prvakov po tretjem mestu v zadnjem tekmovalnem obdobju španskega prvenstva. Iz Watforda je za 18 milijonov evrov pripeljala 20-letnega Yaserja Asprillo iz Kolumbije in z njim podpisala šestletno pogodbo. Iz Barcelone pa je k Rennesu odšel 20-letni Senegalec Mikayll Faye v zameno za 10,3 milijona evrov.

Barca posoja mladega napadalca Roqueja in branilca Lengleta

Pri katalonskem nogometnem velikanu Barceloni so se odločili nekoliko razbremeniti igralsko strukturo kolektiva. Barcelona je danes tekmecema iz španskega prvenstva la lige s posojilnima pogodbama odstopila mladega napadalca Vitorja Roqueja in osrednjega branilca Clementa Lengleta.

Foto: Reuters

Usluge 19-letnega brazilskega napadalca Roqueja, ki je dosegel dva gola na 16 tekmah za klub iz Barcelone, bodo po novem koristili pri Realu Betisu. Devetindvajsetletni Langlet pa bo kot posojen igralec igral za Atletico Madrid, za katerega sicer brani slovenski vratar Jan Oblak.

Francoski branilec Lenglet se je pridružil Atleticu do konca sezone, potem ko je bil prej posojen Tottenhamu in Aston Villi.

Brazilski napadalec Roque je januarja prišel iz Athletico Paranaense, potem ko je Barca julija 2023 z njim podpisala pogodbo za približno 30 milijonov evrov.

"Dogovor med FC Barcelono in Real Betisom je bil sklenjen za posojo Vitorja Roqueja do 30. junija 2025, z možnostjo še enega leta," so sporočili iz Barcelone. Katalonski velikan je potrdil, da ima Betis možnost za odkup 19-letnika.

Barcelona zaradi svojih finančnih težav in strogih finančnih pravil španske lige sicer še ni mogla registrirati poletno okrepitev španskega reprezentanta Danija Olma, napadalno usmerjenega vezista in nekdanjega soigralca Kevina Kampla in Benjamina Šeška pri Leipzigu.

Prejšnji teden so dovolili Ilkayu Gündoganu, da se vrne v Manchester City, trener Barcelone Hansi Flick je upal, da bo to klubu dalo dovolj prostora za registracijo Olma, a igralec ni bil na voljo za sobotni obračun z Athleticom iz Bilbaa.

