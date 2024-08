Uradno: Gündogan se vrača v Manchester City

Nemški nogometaš Ilkay Gündogan je po reprezentančni upokojitvi sprejel novo pomembno odločitev v karieri. Po le enem letu zapušča Barcelono in se vrača v Manchester City, so potrdili pri angleškem prvaku. Triintridesetletni vezist je s Cityjem, s katerim je skupno osvojil 14 naslovov, podpisal pogodbo za letošnjo sezono.

Čeprav ima Gündogan pogodbo z Barcelono še do poletja 2026, je lahko prestopil brez odškodnine. Katalonci so se odrekli plačilu prestopa, saj so po podpisu pogodbe z evropskim prvakom Špancem Danijem Olmom iz Leipziga prihranili milijonsko plačo za nekdanjega kapetana nemške reprezentance.

"Če lahko moj odhod finančno pomaga klubu, me nekoliko manj žalosti"

"V težki sezoni sem dal vse od sebe, da bi branil ekipo in klub na najboljši možen način," je Gündogan povedal navijačem Barcelone in dodal: "Odhajam v težki situaciji, a če lahko moj odhod finančno pomaga klubu, me nekoliko manj žalosti."

"V težki sezoni sem dal vse od sebe, da bi branil ekipo in klub na najboljši možen način." Foto: Guliverimage

Gündogan se je Barceloni pridružil lani iz Manchester Cityja, s katerim je v sedmih letih petkrat osvojil angleško prvenstvo in enkrat ligo prvakov.

"Možnost vrnitve mi pomeni zelo veliko. Vsi vedo, kako zelo spoštujem Pepa (trenerja Guardiolo, op. STA). On je najboljši trener na svetu in vsakodnevno delo z njim te naredi boljšega igralca," je dejal Nemec v izjavi za javnost angleških prvakov.

Pred dnevi se je poslovil tudi od dresa z nemškim grbom in končal reprezentančno kariero. Za elf je zbral 82 nastopov.