Foden je bil ključnega pomena pri Cityju, ki je osvojil četrti zaporedni naslov angleškega prvaka, saj je dosegel 19 zadetkov in prispeval osem podaj, njegove dosežke pa so zdaj s priznanjem počastili tudi njegovi vrstniki.

"To, da me kolegi profesionalci tako prepoznajo, mi pomeni vse na svetu. Rad bi se zahvalil vsem, ki so glasovali zame," je dejal 24-letnik za spletno stran kluba.

"Posebej se želim zahvaliti tudi Pepu (trener Guardiola, op. STA), drugim trenerjem Cityja in vsem soigralcem, saj mi pomagajo, da poskušam biti vsak dan boljši," je dodal Foden, ki je v boju za nagrado premagal soigralca Erlinga Haalanda, lanskega dobitnika nagrade PFA, ter Rodrija, pa tudi Cola Palmerja (Chelsea), Martina Odegaarda (Arsenal) in Ollieja Watkinsa (Aston Villa).

Jamajška napadalka Shaw je bila z 21 goli najboljša strelka ženske superlige. Foto: Guliverimage

Jamajška napadalka Shaw je bila z 21 goli najboljša strelka ženske superlige, City pa je v boju za naslov prvaka premagal Chelsea na podlagi gol-razlike.

"Vesela in ponosna sem, da sem prejela to nagrado. Da so me tako prepoznale moje vrstnice, je prav posebna čast," je dejala 27-letnica.

Vezist Chelseaja Cole Palmer, strelec 22 golov v prejšnji sezoni premier league, je prejel nagrado za najboljšega mladega igralca leta. To je prvič po sezoni 2009/10 (Wayne Rooney in James Milner), da sta ti dve nagradi v istem letu osvojila dva Angleža.