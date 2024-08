Začenja se tudi v Nemčiji, a tokrat ne bo lova na Bayern, pač pa Bayer

Bayer je bil v prejšnji sezoni pravi fenomen v Nemčiji. Sprva so vsi s simpatijami opazovali nekdanji tovarniški farmacevtski klub, ko je ostajal neporažen na peti, deseti, petnajsti ... tekmi.

Nasprotniki so delali napake, tudi Bayern, Dortmund in Leipzig, Bayer pa ne. Že sredi aprila je bilo jasno, da je dolgega čakanja za navijače Leverkusna konec. Slavili so sploh prvi naslov prvaka v klubski zgodovini, dodali so še pokalno lovoriko, šele drugo po letu 1993. Sanjska sezona, v kateri so nogometaši iz Leverkusna ostali neporaženi na 51 zaporednih tekmah, je imela le en črn dan: finale evropske lige, ki so ga izgubili proti Atalanti.

A ta poraz ni ustavil Bayerja. Da v Leverkusnu misijo resno tudi v prihajajoči sezoni, so pokazali teden dni pred začetkom. V superpokalu so se pomerili z drugim moštvom prejšnje sezone v ligi Stuttgartom in zmagali. Na način, ki je postal njihov zaščitni znak v prejšnji sezoni: po zaostanku so izenačili v izdihljajih tekme, po enajstmetrovkah pa dobili lovoriko, tretjo treh mesecih.

Alonso, ki je imel po sanjski sezoni veliko ponudb, a je ostal zvest lekarnarjem, pa ni veliko posegal v ekipo, ki zmaguje. Foto: Guliverimage "To je nedvomno jasen signal drugim ekipam, da se bomo tudi letos borili za lovorike. Še vedno smo lačni zmag," je po tej tekmi dejal vratar Lukaš Hradecky. Trener Xabi Alonso pa je kljub temu umirjal strasti: "Nismo neumni. Vemo, da je lanska sezona končana. Bilo je neverjetno, toda zdaj nas čakajo novi izzivi."

Ekipe niso bistveno spreminjali. V postavi so ostali vsi ključni zvezdniki, trener Alonso, ki je imel po sanjski sezoni veliko ponudb, a je ostal zvest lekarnarjem, pa ni veliko posegal v ekipo, ki zmaguje. Najodmevnejša okrepitev je tako Aleix Garcia iz Girone.

V Nemčiji ima Bayer v ligi 34 zaporednih tekem - celotno sezono - brez poraza.

Na vročo bavarsko klop je sedel Belgijec Vincent Kompany. Foto: Guliverimage

Tako bo v sezoni 2024/25 predvsem Bayern tisti, ki bo moral loviti tekmece. Na Bavarskem takšne vloge niso vajeni, 11 let so bili sami (do prejšnje sezone vselej neulovljiv) plen tekmecev. V Münchnu pa so precej presejali ekipo. Nenazadnje je nov tudi strateg, namesto ne preveč uspešnega in priljubljenega Thomasa Tuchla je na vročo bavarsko klop sedel Belgijec Vincent Kompany, ki ima v trenerski statistiki doslej le uspehe z Burnleyjem.

Odmevni okrepitvi sta predvsem Joao Palhinha in Michael Olise, ki prihajata iz angleške lige, ter Josip Stanišić, ki se vrača s posoje pri prvaku Bayerju. Odšli pa so med drugimi Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui (oba v Manchester United) in Bryan Zaragoza.

Stuttgart je zadnjo sezono končal na drugem mestu. Foto: Reuters

Bayern v prejšnji sezoni niti ni bil najbližji zasledovalec Bayerja, saj je s porazom v zadnjem krogu padel na tretje mesto. Kot drugi je končal Stuttgart, ki pa bo v novi sezoni brez enega ključnih mož iz prejšnje. Usluge Serhouja Guirassyja, s 17 goli najboljšega strelca moštva v eni sezoni v zgodovini kluba, si je zagotovil tekmec v ligi Dortmund, tja je odšel tudi Waldemar Anton. Porurski klub je tudi menjal trenerja, odslej bo rumeno-črne vodil nekdanji igralec Nuri Sahin.

Četrti v prejšnji sezoni je bil Leipzig, klub, ki bo tudi v prihajajoči edini imel slovenski pridih v nemški ligi. Ob nekdanjem slovenskem reprezentantu Kevinu Kamplu, ki je precej nihal v formi in doživel vse od sedenja na klopi do zvezdniških minut, se je ob koncu prejšnje sezone v ospredje prebil Benjamin Šeško.

Mladi slovenski zvezdnik je bil v odlični formi, zadel na zadnjih sedmih tekmah in skupno končal pri 14 golih. Takoj po koncu je podaljšal pogodbo s klubom do leta 2029, čeprav so ga mnogi ljubitelji nogometa že videli pri katerem od še bogatejših angleških klubov.

Foto: Reuters

Bo pa njegova ekipa tudi precej oslabljena, saj je ostala brez Danija Olma, ta je za najodmevnejši prestop kluba odšel k Barceloni. Za zdaj pa še ostaja Xavi Simons, ki sicer kot vnovič posojen igralec PSG upa, da bo dobil klic matičnega katalonskega kluba, a bo za zdaj še igral na Saškem.

Bundesliga bo v petek krenila v 62. sezono in prvič po 11 letih nove ne bo začel Bayern. Po tradiciji namreč prvo tekmo igra prvak in v petek bo Bayer odprl sezono 2024/25 s tekmo proti Borussii Mönchengladbach.

Po tradiciji namreč prvo tekmo igra prvak in v petek bo Bayer odprl sezono 2024/25 s tekmo proti Borussii Mönchengladbach. Foto: Guliverimage

Ljubitelji nogometa v Nemčiji bodo tudi letos lahko spremljali mojstrovine dveh mladih asov; enaindvajsetletnika Jamal Musiala (Bayern) in Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) ostajata med nosilci v svojih klubih. Na drugi strani so izkušeni zvezdniki: Guirassy, po novem v Dortmundu, pa Deniz Undav (Stuttgart) in seveda Harry Kane (Bayern).

Na eni strani mladost, na drugi izkušnje. Foto: Reuters

Slednji je z goli velikokrat reševal svoj klub, a po drugi strani tudi izpolnil "prekletstvo" - da namreč nobena ekipa ali reprezentanca z njim v postavi ne osvaja lovorik. Ni jih bilo niti z Bayernom, niti pred tem s Tottenhamom, niti z angleško reprezentanco poleti na evropskem prvenstvu ... Na Bavarskem menijo, da so tekmecem v zadnji sezoni ponudili dovolj in da je čas tudi za to, da Kane dobi kakšen kos srebrnine.

V novi sezoni sta se med drugoligaše preselila Darmstadt in Köln, v prvo ligo se je po 13 letih premora vrnil hamburški St. Pauli, popoln novinec pa je Holstein Kiel, ki je postal 58. klub z nastopi v bundesligi.