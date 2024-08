Italijanski udeleženec lige prvakov iz Bergama je v svoje vrste privabil mladega slovenskega nogometnega igralca. Sedemnajstletni Max Bilać, sin nekdanjih vrhunskih atletov Boruta in Britte Bilać, bo izkušnje pridobival v vrstah Atalante. Po podatkih portala transfermarkt v okviru ekipe do 18 let, ki jo vodi Stefano Lorenzi. Najbolj aktiven je na tržnici londonski Chelsea: pripeljal je portugalskega napadalca Joaa Felixa iz madridskega Atletica, v nasprotno smer pa poslal vezista Conorja Gallagherja.

Obetavni branilec s polnim imenom Max Alexander Bilać je očitno po mami in očetu podedoval odlično motoriko in športne gene. A atletskih genov ne bo razkazoval na atletskih stadionih, ampak na nogometnih.

Ora è ufficiale, contratto depositato oggi in lega ✅️



Max #Bilac è un nuovo giocatore dell'#Atalanta ⚫️🔵 https://t.co/Yt9cMlbOcL — Alessandro Giovanni Pagliarini (@APaglia7) August 20, 2024

Uril se je že v Domžalah in pri novomeški Krki, nato pa pri nogometnem klubu Maribor, kjer je tudi Josip Iličić, ki je italijansko nogometno javnost navduševal v tamkajšnji serie A prav v dresu Atalante. Bilać si sicer želi igrati v nemški ligi, tekoče govori nemško, saj je bila njegova mama rojena v Nemčiji, a so zanimanje zanj pokazali v Italiji.

Pri zmagovalcih evropske lige je še en mladi slovenski branilec, poroča nogometni portal Planet nogomet. V dresu ekipe do 20 let se uri leto dni starejši v Beogradu rojeni Relja Obrić, ki ima ob slovenskem še srbsko državljanstvo.

Gündogan se vrača k Cityju

Nemški nogometaš Ilkay Gündogan naj bi zapustil Barcelono in se vrnil v Manchester City. Po poročanjih medijev je 33-letni vezist s Cityjem podpisal pogodbo do 30. junija 2025 z možnostjo podaljšanja za nadaljnje leto. Čeprav ima Gündogan pogodbo z Barcelono še do poletja 2026, bo lahko prestopil brez odškodnine.

Ilkay Gundogan naj bi se vrnil v Manchester City. Foto: Reuters

Katalonci se torej odrekajo plačilu prestopa, saj so po podpisu pogodbe z evropskim prvakom Špancem Danijem Olmom iz Leipziga prihranili milijonsko plačo za nekdanjega kapetana nemške nogometne reprezentance Gündogana Poleg tega Olmo, ki je prestopil v Katalonijo za 55 milijonov evrov, zaradi omejitev španske lige še ni mogel biti registriran in igrati za Barcelono, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gündogan se je Barceloni pridružil lani iz Manchester Cityja, s katerim je v sedmih letih petkrat osvojil angleško prvenstvo in enkrat ligo prvakov. Pred dnevi se je 33-letnik poslovil od dresa z nemškim grbom in končal reprezentančno kariero. Za elf je zbral 82 nastopov.

Strasbourg je od Southamptona za 12 milijonov evrov kupil 22-letnega napadalca Sekouja Maro, omenjeni angleški prvoligaš pa je iz Sportinga pripeljal 20-letnega vezista Mateusa Fernandesa za 15 milijonov. Španski Villarreal je za 23-letnega vratarja Luiza Juniorja, ki je nazadnje branil za Famalicao, odštel 12 milijonov evrov, Monaco pa je za dva milijona manj iz PSV Eindhovna zvabil 24-letnega desnega bočnega branilca Jordana Tezeja.

Gallagher iz Chelseaja k Oblaku

Španski Atletico Madrid je, kot napovedano v začetku meseca, podpisal pogodbo z dosedanjim vezistom Chelseaja, Conorjem Gallagherjem. Štiriindvajsetletni angleški reprezentant je z Atleticom, kjer je prvi čuvaj mreže kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak, podpisal petletno pogodbo. Gallagher se je pridružil Chelseaju še kot otrok, v nogometno šolo Londončanov se je vključil že pri šestih letih in zbral 90 nastopov ter dosegel deset golov.

Conor Gallagher je novi član madridskega Atletica. Foto: Guliverimage

Vstopil je v zadnje leto svoje pogodbe na Stamford Bridgeu, zato so se v Chelseaju odločili, da ga bodo prodali zdaj. Naslednje poletje bi imel napreč nogometaš možnost izbrati nov klub brez odškodnine. Prestop iz Londona v Madrid je vreden približno 33 milijonov funtov (38 milijonov evrov), poroča britanski BBC.

Joao Felix Foto: Reuters Chelsea še naprej zelo aktivno sodeluje na trgu. Nato je še uradno potrdil prestop 24-letnega portugalskega napadalca Joaa Felixa iz madridskega Atletica, za katerega naj bi odštel 52 milijonov evrov. Nazadnje je Atletico Felixa posodil Barceloni, za katero je na 44 tekmah dosegel 10 golov. "To je priložnost, da najdem svoj dom," je po prestopu v Chelsea dejal Felix.

"Po dveh posojah sem potreboval stalno mesto. Ni boljšega zame, kot je Chelsea. To je popoln kraj, da se zablesti," je dodal Felix. Chelsea je želel iz Atletica kupiti še napadalca Samuja Omorodiona, a je prestop padel v vodo. Je pa pripeljal številne nogometaše, med katerimi je za zdaj največ odštel za portugalskega krilnega igralca Pedra Neta. Zanj je Wolverhamptonu plačal 60 milijonov evrov.

Neres v Napoli

Napoli je tudi uradno potrdil nakup Davida Neresa. Italijani so s 27-letnim krilnim napadalcem, ki je bil nazadnje član Benfice, podpisali petletno pogodbo. Italijanski mediji so poročali, da je Benfica za Neresa dobila 30 milijonov evrov. Brazilec je v prejšnjih dveh sezonah za lizbonski klub na 83 tekmah v vseh tekmovanjih prispeval 17 zadetkov. Pred tem je igral za Šahtar Doneck, Ajax in Sao Paulo.