Dizdarević nič več v vijoličnem

Dvajsetletni hrvaški zvezni igralec Alen Duzdarević je po prihodu iz mladinske ekipe zagrebškega Dinama najprej igral za mariborsko selekcijo do 19 let, nato nabiral članske izkušnje v drugoligaški konkurenci v Dekanih, za člansko moštvo pa je zbral le tri nastope, zato je poiskal nov izziv.

Po podatkih časnika Ekipe odškodnina za Dizdarevića znaša približno 150.000 evrov, nizozemski klub pa je Mariboru obljubil tudi bonuse in odstotke od naslednje prodaje.

Welcome to the Albion, Georginio! 🇫🇷 pic.twitter.com/tZ2LamkVPV