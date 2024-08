Poglavje italijanskega reprezentanta Federica Chiese pri Juventusu, ki je iskal rešitev zanj, je končano. Italijanski klub se je dogovoril z Liverpoolom za selitev 26-letnika na Anfield. Chiesa je tako prva prava okrepitev Arneja Slota to poletje, vratar Giorgi Mamardashvili je namreč posojen v Valencio.

Chiesa je za Juventus igral od leta 2020, njegov dres je oblekel na 153 tekmah, dosegel je 34 golov in dodal 26 asistenc.

We are delighted to announce that we have reached an agreement with Juventus for the transfer of Federico Chiesa, subject to international clearance. 🙌🔴 #BenvenutoFederico