Drama na derbiju, Šeško in Kampl iz pekla do raja ter skalpa prvakov!

Že drugi krog nemškega prvenstva je prinesel derbi za nogometne sladokusce. V zadnjem sobotnem obračunu je namreč RB Leipzig po preobratu in zaostanku z 0:2 na koncu s 3:2 premagal branilca naslova Bayer iz Leverkusna. Kevin Kampl je ob veliki zmagi prispeval prvi zadetek Leipzižanov, Šeško pa je asistiral ob izenačujočem zadetku. Borussia Dortmund in Stuttgart sta zabeležila le po eno točko. Prva je v gosteh odigrala remi brez zadetkov proti Werderju iz Bremna, Stuttgart pa je v zadnjih minutah ostal brez vseh treh točk in na domači zelenici posledično le remiziral proti Mainzu (3:3). Bayern bo v zadnjem dejanju drugega kroga gostil Freiburg.

Sobota, 31. avgust

Bayer in Leipzig, ki sta med tednom dočakala tekmece v novo razširjeni ligi prvakov, sta že v drugem krogu poskrbela za poslastico, na kateri se je na koncu veselil Leipzig, ki je po zaostanku z 0:2 vendarle slavil s 3:2. Pomembni vlogi sta odigrala Kevin Kampl in Benjamin Šeško, ki sta s soigralci prekinila niz 35 zaporednih tekem Bayerja brez poraza v bundesligi, ob tem pa je Leipzig dobil prvi medsebojni obračun po treh porazih na prav toliko zadnjih medsebojnih obračunih. Zasedba Marca Roseja je s to zmago in vključno s prejšnjo sezono neporažena na zadnjih trinajstih tekmah bundeslige.

Srečanje sta v prvi postavi začela Benjamin Šeško in Kevin Kampl, ki sta imela veliko vlogo pri preobratu gostov. Srečanje so odločno odprli prvaki, v enajsti minuti je Piero Hincapie s strelom z glavo zatresel prečko. Zatem je bila tekma v 12. minuti za nekaj trenutkov prekinjena, saj je Victor Boniface ob atraktivnem poskusu z nogo v glavo zadel Amadouja Haidaro, ki je ob tem za nekaj trenutkov celo izgubil zavest in tekmo sklenil predčasno.

Kevin Kampl je v sedmi minuti podaljška prvega polčasa zadel za 1:2. Foto: Guliverimage

Vroče dogajanje na zelenici je ob njej začinil strateg Leipziga Marco Rose, ki je v razmiku dveh minut v 26. in 27. minuti prejel dva rumena kartona in moral nadaljevanje tekme spremljati s tribun. V 32. minuti se je prvič v priložnosti znašel Šeško, potem ko je odličen predložek pred vrata Bayerja poslal Lois Openda, Slovenec pa je z glavo za las sprožil mimo leve vratnice gola domače ekipe. Premoč Bayerja je nato v 39. minuti s samostojno akcijo in zadetkom kronal Jeremie Frimpong. Zatem je šest minut kasneje na 2:0 povišal Alejandro Grimaldo.

Nato pa je veliki preobrat začel kovati Leipzig. Že globoko v sodnikovem dodatku prvega polčasa se je v pravem trenutku na pravem mestu znašel Kevin Kampl, ki je z glavo znižal na 1:2. V 53. minuti je Castello Lukeba zadel za 2:2, a je veselje navijačev Leipziga prekinil glavni sodnik, ki je ob posredovanju VAR pokazal na prepovedani položaj Šeška, ki se žoge ob strelu sicer ni dotaknil, a naj bi vplival na igro. Se je pa Slovenec izkazal le nekaj trenutkov kasneje, ko je z izjemno podajo zaposlil Loisa Opendo, ta pa je v 57. minuti izenačil na 2:2. Šeška je nato v 67. minuti na zelenici zamenjal Antonio Nusa. Na veselje gostujočih navijačev je za popoln preobrat Leipziga v 80. minuti s strelom izven kazenskega prostora za vodstvo s 3:2 in svojim drugim golom na tekmi poskrbel Openda.

Bayer, ki je v pretekli sezoni dosegel kar 18 zadetkov po izteku 90 minut, enako je bilo tudi v prvem krogu nove sezone nemške bundeslige, ko so lekarnarji v gosteh s 3:2 premagali Borussio Mönchengladbach, je v zadnjih minutah pritiskal na vrata Leipziga, a brez uspeha.

Borussia Dortmund je vknjižila točko. Foto: Reuters

Nogometaši Borussie Dortmund so se v soboto iz Bremna vrnili le s točko. Čeprav so imeli nekoliko več od igre, pa niso zadeli, za nameček pa je v 73. minuti drugi rumeni karton prejel Nico Schlotterbeck.

S točko bo še bolj razočaran Stuttgart, lani drugouvrščeni na nemškem prvenstvu. Proti Mainzu je vodil že z 2:0 po golih Enza Millota (8. minuta) in Jamieja Lewelinga (15.), še pred polčasom pa je z bele pike izid znižal Nadiem Amiri (43.). V drugem polčasu so gosti v 62. izenačili prek Jonathana Burkardta, istemu igralcu pa so 11 minut kasneje razveljavili zadetek zaradi prepovedanega položaja. V 88. minuti je nato za novo vodstvo domačih zadel Fabian Rieder, a je veselje trajalo le do četrte minute sodnikovega dodatka, ko je za delitev točk poskrbel Maxim Leitsch.

Nemško prvenstvo, 2. krog:

Petek, 30. avgust

Sobota, 31. avgust

Nedelja, 1. september

Lestvica: