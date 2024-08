S tekmo Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen se je v petek začela še zadnja liga velike peterice, nemška bundesliga. Lekarnarji so v pretekli sezoni svojo prvo lovoriko osvojili brez poraza (28 zmag, šest remijev), kar nekaj tekem so dobili v izdihljajih. In tako je bilo tudi na uvodni, ko je odbitek po zapravljeni enajstmetrovki Florian Wirtz v mrežo potisnil v 11. minuti dodatka (3:2). Benjamin Šeško je bil prvič na zelenici v soboto doma proti Bochumu. Rdeči biki so zmagali z 1:0, slovenskemu reprezentantu pa so sodniki gol razveljavili.

Minuli vikend je Šeško sezono odprl z golom na pokalni tekmi. Foto: Reuters Z nemškega prestola bodo Bayer Leverkusen skušali izriniti serijski prvaki nogometaši Bayerna iz Münchna, pa tudi RB Leipzig z Benjaminom Šeškom. Obenem je Šeško krenil še v boj za naziv najboljšega strelca lige. Slovenski reprezentant je novo sezono prejšnji konec tedna odprl z zadetkom in zmago s 4:1 v prvem krogu nemškega pokala. Šeškova vloga v ekipi je to sezono še pomembnejša, saj so ostali brez španskega reprezentanta Danija Olma, ki je prestopil v Barcelono.

Antonio Nusa je prvi gol dosegel štiri minute po vstopu v igro. Foto: Guliverimage RB Leipzig, za katerega še naprej igra tudi Kevin Kampl, je prvo tekmo odigral v soboto popoldne na domačem stadionu proti Bochumu. Ko so se nazadnje srečali marca v Bochumu, je Leipzig zmagal s 4:1. Oba slovenska nogometaša sta obračun začela v prvi enajsterici. Ob polčasu je bilo na semaforju 0:0, pa čeprav je Šeško zadel. A so sodniki gol razveljavili, češ da je bil v prepovedanem položaju. Mladenič se z odločitvijo ni strinjal.

Rdeči biki so do vodstva prišli v 59. minuti, ko je na debiju v nemškem prvenstvu zadel 19-letni Norvežan Antonio Nusa (njegov oče je iz Nigerije). V igro je vstopil samo štiri minute prej. Pred sezono je v Leipzig prestopil iz belgijskega kluba Brugge. Šeško je na prvi tekmi ostal brez gola, zelenico je v 75. minuti prepustil Yussufu Poulsenu. Čeprav je bil v 85. minuti izključen kapetan Willi Orban, so zdržali zadnjih 10 minut in zmaga je ostala doma.

Bayer kot v šampionski sezoni - v sodnikovem dodatku

Bayer Leverkusen je silovito začel novo sezono. Florian Wirtz je ob koncu prvega polčasa zadel za 2:0. Foto: Reuters Bayer je na prvi tekmi sezone že v 38. minuti vodil z 2:0. Zadela sta Granit Xhaka in Florian Wirtz. A so nogometaši iz Mönchengladacha pripravili preobrat in z golom Tima Kleindiensta izenačili v 85. minuti. Ob številnih prekinitvah (tudi zaradi navijaških izgredov) in menjavah je sodnikov dodatek drugega polčasa trajal kar 14 minut. Takrat je Wirtz dobil enajstmetrovko, a ni streljal dovolj močno in mu je Jonas Omlin branil. Je pa vratar žogo samo odbil in to neposredno proti Wirtzu, ki je svojo napako popravil in zadel za vodstvo in zmago s 3:2.

Veselje nogometašev Bayerja po tretjem golu. Foto: Reuters

Prvi "hat trick" v sezoni dosegel Kramarić

Po preobratu so izgubili nogometaši Stuttgarta, lani drugi za Bayerjem. Proti Freiburgu so dobro začeli, Ermedin Demirović je poskrbel za vodstvo že v drugi minuti, toda Lukas Kübler je izenačil še v prvem delu, v nadaljevanju pa sta Ritsu Doan in Kübler v razmaku sedmih minut zadela dvakrat in zmaga je ostala v Freiburgu. Prvi "hat trick" v novi sezoni bundeslige je dosegel Andrej Kramarić, ki je poskrbel za vse tri gole Hoffenheima. Ta je novinca v ligi Holstein Kiel premagal s 3:2.

