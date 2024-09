Oblakov Atletico nadigral Valencio. Rapsodija Barcelone, zlasti čudežnega najstnika Yamala.

Nogometaši Barcelone ostajajo 100-odstotni v domačem prvenstvu. V petem krogu so se veselili na gostovanju pri Gironi s 4:1. S 15 točkami imajo na lestvici štiri točke več od obeh madridskih velikanov, Atletica in Reala, ter Villarreala. Jan Oblak je s Simeonejevo četo v nedeljo zvečer premagal Valencio (3:0). V ponedeljek sta krog sklenila Rayo Vallecano in Osasuna (3:1).

Atletico Madrid je z Janom Oblakom ugnal Valencio s 3:0. Atleti na zadnjih štirih tekmah niso prejeli zadetka. Proti netopirjem so se med strelce vpisali Anglež Conor Gallagher (39.), Francoz Antoine Griezmann (54.) ter v sodnikovem dodatku Argentinec Julian Alvarez. Tako sta Gallagher in Alvarez, ki sta se poleti preselila v Španijo iz Anglije, dočakala strelski prvenec v dresu Atletica.

Barcelona nadigrala Girono

Vnovič je zablestel 17-letni Lamine Yamala, ki je v prvem polčasu poskrbel za oba gola Barcelone. Po polčasu je s polvolejem na 3:0 dvignil nekdanji soigralec Kevina Kampla in Benjamina Šeška pri Leipzigu Dani Olmo, v 64. minuti pa je za zvezdniško zasedbo trenerja Hansija Flicka zadel še Pedri. Domačo čast je v 80. minuti rešil Urugvajec Cristhian Stuani.

Lamine Yamal je v prvem polčasu kar dvakrat zatresel mrežo Girone. Foto: Reuters

Vinicius in Mbappe z bele točke

Nogometaši Real Madrida so na tretjem gostovanju v tej sezoni španskega prvenstva vendarle prišli do polnega izkupička. Po dveh uspešno izvedenih enajstmetrovkah so v San Sebastianu premagali Real Sociedad z 2:0. Aktualni evropski in španski prvaki so imeli kar precej sreče. Pred najstrožjima kaznima so domači dvakrat zadeli prečnik in enkrat vratnico. Njihovo neučinkovitost sta v 58. minuti kaznovala Vinicius Jr. ter v 75. Kylian Mbappe. Na prejšnjih dveh gostovanjih na Mallorci in Kanarskih otokih je Real Madrid iztržil zgolj remija.

Kylian Mbappe in Vinicius Jr. sta se v San Sebastianu vpisala na seznam strelcev z bele točke. Foto: Reuters

Na preostalih treh sobotnih prizoriščih je Villarreal zmagal na Palmi de Mallorci (2:1) z zadetkom Ayoze Pereza v četrti minuti sodnikovega podaljška, za Espanol je vse tri zadetke za zmago s 3:2 proti Alavesu dosegel Javi Puado, strelec edinega gola na tekmi med Sevillo in Getafejem pa je bil 38-letni domači branilec Jesus Navas.

