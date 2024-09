Vodilno moštvo španskega prvenstva se je s sobotnega gostovanja vrnilo z zanesljivo zmago pri Villarrealu (5:1), a ta je imela grenak priokus. V prvem polčasu se je težje poškodoval prvi vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen, ki je že prestal operacijo pogačice in naj bi bil z igrišč odsoten osem mesecev.

Marc-Andre ter Stegen bo z igrišč odsoten okoli osem mesecev. Foto: Reuters

Hansi Flick tako že išče ustrezno zamenjavo. V lovu za to je po pisanju španskih medijev zazvonil telefon poljskega čuvaja mreže Wojciecha Szczesnyja. Ta je zadnjo tekmo odigral na evropskem prvenstvu, nato pa konec avgusta napovedal konec kariere, saj da se želi posvetiti družini in z njo preživeti več časa, čeprav mu telo pravi, da bi še vedno lahko igral. In kaj kmalu bi se lahko zgodilo, da bo znova stal med vratnicama.

Novinar "El Chiringuito TV" Jose Alvarez Haya trdi, da sta Barcelona in Szczesny že dosegla dogovor in da se je 34-letnik odločil v Kataloniji pridružiti rojaku Robertu Lewandowskemu. Novico je v na družbenem omrežju X objavil tudi Romano, ki je dodal, da bo Poljak s Katalonci podpisal enoletno pogodbo.

🚨🔵🔴 Wojciech Szczesny to Barcelona, here we go! Deal in place for Polish goalkeeper to join as free agent.



Szczesny will come out of retirement to sign for Barça and replace ter Stegen on one year contract.



↪️🇵🇱 Medical tests will take place in Spain in the next days. pic.twitter.com/FClO42e6Qg