"Pravijo, da je vsega lepega enkrat konec. V karieri sem se spoprijel s številnimi izzivi in naletel na veliko priložnosti. Doživel sem neverjetna čustva, posebne trenutke in spomine, ki bodo ostali vse življenje. Ko razmišljam o teh trenutkih, z neizmernim ponosom in občutkom izpolnjenosti naznanjam konec igralske kariere v športu, ki ga imamo vsi radi," je na družbenem omrežju upokojitev naznanil 31-letni branilec Raphael Varane. Ostal bo pri italijanskem prvoligašu Comu, ki bi mu moral pomagati na zelenici, a bo zdaj deloval ob njej.

Konec je še ene bogate nogometne kariere. Pri zgolj 31 letih jo končuje branilec Raphael Varane. Francoz je člansko klubsko pot začel pisati pri Lensu, največji pečat pa pustil v desetletju pri Realu iz Madrida. Z belim baletom je osvojil vse, kar se je dalo. V času službovanja v Španiji (2011–21) je klubu pomagal do 18 lovorik, štirikrat je z njim osvojil ligo prvakov in trikrat špansko prvenstvo.

Leta 2021 se je preselil k Manchester Unitedu in z njim spomladi osvojil pokal FA. Sledili sta selitev v serie A k novopečenemu prvoligašu Comu in hitra poškodba. Na pokalni tekmi proti Sampdorii si je poškodoval koleno in dober mesec zatem sporočil, da je konec tudi klubske kariere. Reprezentančno, s Francijo je bil svetovni prvak in podprvak, je končal lani.

Velika mera poguma

Zadnjo lovoriko je osvojil z Manchester Unitedom. Foto: Guliverimage "Pravijo, da je vsega lepega enkrat konec. V karieri sem se spoprijel s številnimi izzivi in naletel na veliko priložnosti. Doživel sem neverjetna čustva, posebne trenutke in spomine, ki bodo ostali vse življenje. Ko razmišljam o teh trenutkih, z neizmernim ponosom in občutkom izpolnjenosti naznanjam konec igralske kariere v športu, ki ga imamo vsi radi. Potrebna je velika mera poguma, da poslušate svoje srce in svoj čut. Želja in potreba sta različni stvari. Tisočkrat sem padel in vstal, tokrat pa je prišel trenutek, da se ustavim in obesim opremo na klin," je zapisal na družbenem omrežju.

Avgusta se je poškodoval na pokalni tekmi Coma, pri katerem bo zdaj deloval ob zelenici. Foto: Guliverimage

"Čustev, ki jih doživljamo, ne najdete nikjer drugje"

V nadaljevanju se je zahvalil vsem soigralcem, trenerjem in preostalemu osebju, s katerim je v bogati karieri sodeloval. "Vedno sem se rad boril zase, za svoje klube, svojo državo, soigralce ... Od Lensa, Madrida, Manchestra do naše reprezentance. Oboževal sem vsako minuto potovanja. Igra na najvišji ravni je vznemirljiva izkušnja. Preizkuša vsako raven vašega telesa in uma. Čustev, ki jih doživljamo, ne najdete nikjer drugje. Kot športniki nismo nikoli zadovoljni. To je naša narava in tisto, kar nas poganja. Nič mi ni žal, ničesar ne bi spremenil. Zmagal sem večkrat, kot sem sploh lahko sanjal, a ob priznanjih in pokalih sem najbolj ponosen, da sem ne glede na vse vztrajal pri svojih načelih iskrenosti in povsod poskušal oditi boljši, kot sem prišel. Upam, da ste vsi ponosni," je v dolgem zapisu še dodal Francoz in potrdil, da ostaja v Italiji pri Comu, kjer bo deloval ob zelenici.

"Še vedno bom tu, le brez nogometnih čevljev in ščitnikov. Podrobnosti o tem bom z vami delil kmalu."