Dvaintridesetletni branilec Reala Madrida in Španije Dani Carvajal je potrdil, da bo prestal operacijo kolena. Kapetan kraljevega kluba bo odstoten več mesecev, potem ko si je v soboto na tekmi v španski nogometni la ligi načel križne vezi.

Madridčani so tekmo proti Villarrealu dobili z 2:0, a so za zmago plačali velik davek. Danija Carvajala so v sodnikovem dodatku odnesli z igrišča na nosilih, potem ko si je v dvoboju z vezistom Villarreala Yeremyjem Pino nenaravno izpahnil desno koleno.

Tolažba za nesrečnega kapetana Reala. Foto: Guliverimage Carvajal je v igralca nasprotnega moštva trčil v končnici tekme v žaru borbe. Španski reprezentant je še vedno uspel izbiti žogo. Potem pa se je z glasnimi kriki bolečine zgrudil in se držal za desno koleno. Igralca so v solzah odnesli z igrišča na nosilih.

"Potrjena je resna poškodba križnih vezi, moral bom na operacijo in odsoten bom nekaj mesecev," je Carvajal objavil na Instagramu ob fotografiji iz reševalnega vozila. "Začetka okrevanja in vrnitve se veselim kot zver," je dodal nogometaš in se zahvalil za sporočila podpore, ki jih je prejel.

Gre za nov udarec za obrambo ekipe Carla Ancelottija, potem ko so ostali tudi brez vratarja Thibauta Courtoisa, ki je prejšnji konec tedna na madridskem derbiju proti Atleticu doživel poškodbo dimeljske mišice.