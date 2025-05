Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Albaniji so prepričljivo zmagali socialisti premierja Edija Rame. Po podatkih volilne komisije so po 95 odstotkih preštetih glasov prejeli 52 odstotkov, kar pomeni, da bo Rama zelo verjetno že četrtič zaporedoma premier. Desno opozicijsko zavezništvo je prejelo 34 odstotkov glasov.

Socialisti so izboljšali rezultat, saj imajo v zdajšnjem sklicu parlamenta tesno večino 74 poslancev. Po nedeljskih volitvah se jim obeta udobna absolutna večina 82 poslancev, tako da gre pričakovati, da bodo tudi novo vlado vodili brez koalicijskih partnerjev. V 140-članskem parlamentu je sicer za večino potrebno 71 poslancev.

Ima najdaljši staž

Rama, ki je na čelu vlade od leta 2013 in je v kampanji obljubljal članstvo Albanije v EU do leta 2030, je z zmago postal voditelj Albanije z najdaljšim stažem po komunističnem diktatorju Enverju Hoxhi.

Bil je favorit, saj ga je delno podpirala vplivna mreža, ki se je oblikovala v njegovih 12 letih vodenja vlade, nedavno obdobje zdrave gospodarske rasti in razdrobljena opozicija. Kljub temu je po poročanju agencije Reuters obseg zmage presenetil nekatere analitike.

V EU do 2030?

Rama je v prvi izjavi po zmagi dejal, da jo je pričakoval in da ima pripravljen načrt za prihodnja štiri leta, v katerih pričakuje konec pristopnih pogajanj z Evropsko unijo leta 2027, članstvo Albanije v povezavi pa leta 2030, poročanje portala Albania post navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

Opozicijskemu zavezništvu, ki ga vodi glavna opozicijska Demokratska stranka Albanije nekdanjega premierja in predsednika države Salija Berishe, se obeta 52 poslanskih sedežev, kar je 12 manj, kot jih ima zdaj. Foto: Guliverimage

Opozicijskemu zavezništvu, ki ga vodi glavna opozicijska Demokratska stranka Albanije (PD) nekdanjega premierja in predsednika države Salija Berishe, se obeta 52 poslanskih sedežev, kar je 12 manj, kot jih ima zdaj, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Za svoj neuspeh je okrivila to, da imajo socialisti trdno v rokah institucije in vzvode za vpliv na volivce. "Če več deset tisoč ljudi dobi službo v zameno za svoje glasove, če so vsepovsod okoli volišč privrženci stranke (...) potem vemo, kaj lahko rečemo o teh volitvah," je po poročanju Politica po objavi izidov izpostavil Berisha.

Opozicijsko zavezništvo je sicer v upanju na zmago pri kampanji najelo Chrisa LaCivito, ameriškega republikanskega stratega, ki je lani pomagal Donaldu Trumpu do zmage na predsedniških volitvah v ZDA. Rama je za Politico to komentiral z besedami, da je "najeti LaCivito in misliti, da lahko postaneš Trump, enako, kot bi najel hollywoodskega frizerja in mislil, da lahko postaneš Brad Pitt".

Opazovalna misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi je v ponedeljek sporočila, da so bile volitve izvedene celovito in pregledno, opozorila pa je, da je imela socialistična stranka zaradi dolgoletnega vodenja vlade "nepošteno prednost na oblasti".