Italija v Albanijo pošilja novo skupino migrantov

V nekdanjem sprejemnem centru za migrante v Gjaderu bodo namestili prvo skupino prebežnikov v skladu z odlokom vlade s konca marca, ki dovoljuje premestitev ne le prosilcev za azil, prestreženih na morju, ampak tudi migrantov brez urejenega statusa, v preoblikovani center za repatriacijo (CPR).

Na krovu ladje Libra je 40 migrantov različnih narodnosti, ki so v zadnjih dneh prispeli v begunski center v Brindisiju in za katere je italijanska vlada odredila premestitev v center v Albaniji, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Njihov prihod v albansko pristanišče Shengjin pričakujejo danes popoldne, od tam pa jih bodo nato prepeljali v nekaj kilometrov oddaljeni center Gjader.

Tako Gjader kot tudi center v Shengjinu sta sicer trenutno prazna. Italijanska sodišča so namreč pred tem vladi večkrat preprečila namestitev prosilcev za azil v obeh lani odprtih sprejemnih centrih.

Vlada pod vodstvom premierke Giorgie Meloni se je zato odločila, da ju bo spremenila v centra za repatriacijo migrantov.

Levičarske skupine so v Brindisiju protestirale proti načrtovanemu premeščanju migrantov v Albanijo. "Ta deportacija je dodaten dokaz neuspeha migracijske politike te desničarske vlade, ki zdaj želi zapolniti prazne migrantske centre v Albaniji," je dejala zveza lokalnih sindikatov COBAS.

Meloni je novembra 2023 z albanskim kolegom Edijem Ramo podpisala sporazum o odprtju dveh sprejemnih centrov na albanskih tleh s ciljem zmanjšanja migracijskega pritiska. V skladu z načrtom bi prošnje za azil migrantov, ki so jih italijanski organi prestregli v Sredozemskem morju na poti v Evropo in prepeljali v Albanijo, obravnavali zunaj EU, vendar so sodniki to v preteklih mesecih preprečili.