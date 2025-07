Menjava: na OI 2028 v Los Angelesu atletika pred plavanjem

Organizatorji olimpijskih iger 2028 v Los Angelesu so objavili prvi pregled tekmovalnega urnika, pri čemer sta atletika in plavanje zamenjala mesti, kar je v nasprotju s tradicijo. Organizatorji so sporočili, da bodo prvo medaljo iger 2028 podelili na ikoničnem triatlonskem tekmovanju v Venice Beachu.

Organizatorji so v sporočilu za javnost poudarili "zgodovinsko zamenjavo atletskih in plavalnih disciplin", ki so jo napovedali pred letom dni. Do zdaj je plavanje vselej potekalo prvi teden OI, atletika pa drugi - s prekrivanjem sredi vikenda.

Organizatorji so potrdili, da bodo sledili tradiciji in bodo maratonske discipline izvedli zadnji vikend iger kot običajno. Atletsko tekmovanje bo v koloseju LA Memorial Coliseumu, ki si bo 14. julija delil otvoritveno slovesnost s stadionom SoFi v Inglewoodu, domu ekip NFL LA Chargers in LA Rams. Coliseum bo nato imel 30. julija sklepno slovesnost iger zase.

Stadion SoFi bo "postal največje plavalno prizorišče v zgodovini olimpijskih iger," je dejal organizator, saj bo za oglede plavalnih bojev na voljo rekordnih 38.000 sedežev.

Los Angeles je prvič gostil olimpijske igre leta 1932. Foto: Guliverimage

"Tri leta nas ločijo od odprtja olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028 na stadionu LA Memorial Coliseum in ponosna sem, da bo prva medalja podeljena na ikoničnem Venice Beachu," je v izjavi dejala županja Los Angelesa Karen Bass.

To bodo že tretje olimpijske igre v Los Angelesu, po letih 1932 in 1984. Obenem bodo prve igre v Združenih državah Amerike po Atlanti leta 1996.