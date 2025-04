Na OI 2028 kar 22 kompletov kolajn v kolesarstvu

Mednarodni olimpijski komite Mok je v sredo oznanil uradni program olimpijskih iger, ki bodo med 14. in 30. julijem 2028 v Los Angelesu.

V kolesarskih panogah bo na naslednjih poletnih OI na voljo 514 kvot, torej po 257 v moški in ženski konkurenci. Nastopili bodo v cestnem in gorskem kolesarstvu, na velodromu ter v disciplinah BMX, in sicer v parku ter na stezi.

Po 90 tekmovalcev in tekmovalk bo nastopilo v cestnem kolesarstvu, kjer se bodo merili za olimpijske naslove na cestni dirki ter v vožnji na čas, po 95 kolesarjev in kolesark bo tekmovalo na velodromu, po 36 v gorskem kolesarstvu oziroma v olimpijskem krosu ter po 36 na tekmovanjih s kolesom BMX, in sicer po 24 na stezi in po 12 v parku.

Kvalifikacijski kriteriji bodo znani ob koncu tega ali v začetku naslednjega leta, so še dodali pri Uciju.

Znova uskladitev s Tourom

Datum OI sicer sovpada z vsakoletno dirko po Franciji, ki večinoma poteka v juliju. Letošnja se bo odvila med 5. in 27. julijem, za leto 2028 pa se pričakuje ustrezna uskladitev med prireditelji OI in organizatorji Toura.