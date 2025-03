Divjevodaši na OI 2028 v Oklahomi

Oklahoma bo med olimpijskimi igrami v Los Angelesu 2028 gostila boje kajakašev in kanuistov na divjih vodah, so konec tedna potrdili pri Mednarodni kajakaški zvezi. Los Angeles si ne bo privoščil gradnje novega centra za slalom na divjih vodah, zato bo uporabil uveljavljen obstoječ objekt. Stadion v Oklahomi bo gostil olimpijske tekme v softbolu.

Gre za izpolnjevanje olimpijske agende s poudarkom na trajnostni rabi olimpijskih objektov po igrah. Zato so se v Los Angelesu odločili, da za igre izkoristijo že zgrajeno infrastrukturo v Oklahomi, pa čeprav sta kraja med seboj oddaljena skoraj 1900 kilometrov, med Kalifornijo in Oklahomo pa je treba prepotovati Arizono, Novo Mehiko in Teksas.

"Vesel sem, da bo naš šport mestu Oklahomi pomagal, da postane pomemben del olimpijskih iger 2028. Center je res izvrsten in prav veselim se sodelovanja pri izvedbi olimpijskih tekmovanj," pa je novico komentiral predsednik mednarodne zveze ICF Thomas Konietzko.

Večina tekmovališč med igrami je na širšem območju Los Angelesa. Ob Oklahomi pa so selili še nekaj drugih tekmovanj. Nogometne tekme med igrami bosta gostila tudi San Francisco in San Diego, na širšem območju Los Angelesa pa bodo konjeniki tekmovali v dolini Temecula, gorski kolesarji v Santa Monici in San Dimasu, odbojkarji pa v Anaheimu.

Preberite še: