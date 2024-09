Pri prečkanju Kolpe na območju Vukovcev se je v petek zvečer utopil 23-letni državljan Maroka. Skupaj s še tremi tujci je poskušal prečkati reko in na ta način vstopiti v državo. Moškemu so na pomoč priskočili domačini, ki so ga oživljali do prihoda reševalcev, a je kljub prvi pomoči umrl.

Da naj bi se v reki Kolpi na območju Vukovcev utopil moški, so policiste obvestili v petek nekaj pred 19. uro, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Domačini so moškega potegnili iz vode in ga oživljali

Kot so zapisali, so policisti ugotovili, da je skupina štirih tujcev na tem območju s prečkanjem reke poskušala nedovoljeno prestopiti državno mejo. Dva tujca sta se zaradi globine reke vrnila na hrvaško stran. Eden od dveh, ki sta pot nadaljevala, se je začel utapljati, drugi je klical na pomoč domačine. Ti so se takoj odzvali, moškega potegnili iz vode in ga oživljali do prihoda reševalcev. Kljub prvi pomoči je 23-letnik umrl.

Zdravnica je za pokojnega odredila sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bo ugotovljen vzrok smrti. Policisti še naprej ugotavljajo vse okoliščine in bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.