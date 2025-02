"Ministrstvo za finance je pripravljeno na drugo izdajo ljudskih obveznic. Po zelo uspešni prvi izdaji pred letom dni nadaljujemo s prizadevanji za razvoj kapitalskega trga, razpršitev prihrankov malih vlagateljev in izboljšanje finančne pismenosti. Letos bo prodaja potekala od 10. do 21. marca prek štirih distributerjev: NLB, OTP, BKS in borznoposredniške hiše Ilirika. Obseg izdaje tokrat ne bo omejen, ročnost bo znašala tri leta. Letna obrestna mera je določena pri 2,75 odstotka. Minimalna višina vpisa bo omejena na tisoč evrov, maksimalna pa na 250 tisoč evrov," je pojasnil minister Klemen Boštjančič.

Potem ko je ob lanski izdaji ljudskih obveznic obrestna mera znašala 3,4 odstotka, bo tokratna 2,75-odstotna. "Višina obrestne mere je prilagojena trenutnim tržnim razmeram in pogojem, ki jih moramo upoštevati," je pojasnil Boštjančič.

Lanski obseg izdaje obveznic je bil omejen na 250 milijonov evrov, tokrat omejitve ne bo. "Letos na začetku ne bomo omejevali obsega izdaje, temveč ga bomo prilagajali povpraševanju kupcev. Želimo si zanimanja, kot smo mu bili priča ob lanski izdaji obveznic," je dejal minister.

Obveznice bodo po navedbah državne sekretarke Nikoline Prah izdane 28. marca. Na Ljubljansko borzo bodo uvrščene 1. aprila. Kupiti jih bo mogoče na več kot 260 vpisnih mestih, tudi v vseh poslovalnicah Pošte Slovenija.

Lani izdali za 261 milijonov evrov obveznic

Država je ljudske obveznice prvič izdala februarja lani v skupnem obsegu 250 milijonov evrov z ročnostjo treh let. Letna obrestna mera je bila določena pri 3,4 odstotka, v izplačilo pa bodo zapadle konec februarja 2027.

Vpis lanske izdaje ljudskih obveznic je bil omejen v razponu od tisoč do največ sto tisoč evrov. Država jih je sprva nameravala izdati v skupni vrednosti 250 milijonov evrov, a je povpraševanje za nekaj milijonov evrov preseglo to številko. Vseeno do omejitve vpisa ni prišlo in na račune vlagateljev je bilo v celoti dodeljenih vseh 258.398 vpisanih obveznic. Skupna vrednost je dosegla 261 milijonov evrov. Dodaten odstotek obveznic je bil vpisan na račun Nove KBM kot uradnega vzdrževalca likvidnosti.

Državljani so vpisali za 258,4 milijona evrov obveznic. Povprečna vrednost vpisanih obveznic je znašala nekaj čez 27 tisoč evrov.

Obveznice je vpisalo 9.427 oseb, od teh jih je 5.659 odprlo nove trgovalne račune. Ta podatek je ministra Boštjančiča takrat še posebej razveselili, saj se je po njegovih besedah izkazalo, da so državljani prepoznali ponujeno alternativo drugim naložbam. "Dosegli smo enega ključnih ciljev, ki sem ga večkrat izpostavil, to je spodbuditi zanimanje za kapitalski trg," je ob februarski predstavitvi rezultata vpisa obveznic dejal minister.

Ljudske obveznice so namenjene polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Nekaj dni po izdaji se z njimi začne trgovati na Ljubljanski borzi; od tedaj so prosto prenosljive in jih lahko kupi kdorkoli, tudi pravne osebe.

Na finančnem ministrstvu so že pred prvo izdajo napovedali, da želijo z izdajo ljudskih obveznic in podobnimi izdajami v prihodnjih letih, ko se pričakuje najvišje izdatke za obnovo Slovenije po poplavah, zagotoviti sredstva za državni proračun.

Hkrati želijo prispevati tudi k razvoju kapitalskega trga v Sloveniji in k večjemu finančnem opismenjevanju prebivalcev ter spodbuditi prebivalce, da del vlog, ki jih imajo v bankah, namenijo za naložbe v vrednostne papirje.