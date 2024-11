Do zaprtja trgovin je prišlo pred slabim mesecem, saj je Mercator najemniku Montecristu očital neplačevanje najemnine in obratovalnih stroškov. Ker obe strani nista prišli do soglasja, je najemodajalec prostore zaklenil in tako preprečil poslovanje trgovin.

Ker sta obe družbi uspeli rešiti nesoglasja, tudi glede višine najemnin, ki je bila prav tako med jabolki spora, Modiana pa je neplačane pretekle stroške poravnala, bodo trgovine spet lahko pričele z dejavnostjo.

Odprtje trgovin je Modiana napovedala tudi prek omrežja Facebook, kjer pa so navedli, da se jim bosta poslovalnici v Trebnjem in na Ptuju pridružili z zamikom.

V petek se znova odpirajo Modianine trgovine v Domžalah, Rogaški Slatini, Krškem, Mariboru, Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, Kamniku in v Maximarketu v Ljubljani.