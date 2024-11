Včeraj smo poročali, da Mercator dokončno zapira poslovalnice M Tehnike, kar bo vplivalo na 400 zaposlenih. V podjetju zagotavljajo, da nihče od njih ne bo izgubil delovnega mesta in da bodo vsem ponudili možnost prerazporeditve v maloprodajo. Ob tem v Sindikatu SDTS Mercator opozarjajo, da se glede na pretekle izkušnje večina zaposlenih ne odloči za takšno ponudbo in da si delo raje poiščejo drugje. Mercator se sicer že dlje časa sooča s pomanjkanjem kadra predvsem na maloprodajnih mestih, pri iskanju novih zaposlenih pa ni najuspešnejši.

V Mercatorju so za Siol.net potrdili, da s koncem leta vse poslovalnice M Tehnike dokončno zapirajo svoja vrata. Kot so pojasnili, so se za zaprtje tehničnih trgovin odločili "na podlagi trendov na trgu", češ da se vse več nakupov opravlja prek spleta in tudi na tujih spletnih platformah.

V M Tehniki je trenutno zaposlenih 439 ljudi, od tega 412 v maloprodaji, 27 pa v režiji. V podjetju zagotavljajo, da bodo poskrbeli za vse sodelavke in sodelavce M Tehnike in da nihče ne bo izgubil delovnega mesta. Kot so napovedali, bo vsem ponujena možnost prerazporeditve v maloprodajo.

Raje se odločijo za drugo zaposlitev, kot da bi polnili police

V Sindikatu SDTS Mercator ob tem opozarjajo, da zaposlitev v tehničnih trgovinah ni primerljiva z zaposlitvijo v živilski trgovini.

"Glede na pretekle izkušnje se večina zaposlenih ne odloči za takšno ponudbo delodajalca in si raje poišče delo drugje," je za Siol.net povedala predsednica sindikata in sveta delavcev Tina Skubic. V Sindikatu so izrazili skrb, kaj se bo zgodilo z zaposlenimi, ki imajo omejitve zaradi zdravstvenih razlogov, in starejšimi zaposlenimi, torej z zaposlenimi, ki spadajo v varovane kategorije.

Poleg prerazporeditve v maloprodajo bo zaposlenim v M Tehniki ponujena tudi možnost prezaposlitve v veleprodajo, logistiko in tudi proizvodno podjetje Mercator IP. Na vseh področjih se namreč Mercator že dlje časa sooča s pomanjkanjem kadra. Zaposleni odhajajo, v podjetju pa pri iskanju novega kadra niso najuspešnejši.

Odprtih kadrovskih potreb po zaposlenih je v celotni maloprodajni mreži Mercatorja v Sloveniji več, kot je zaposlenih v M Tehniki. Prerazporeditev sodelavk in sodelavcev M Tehnika bi kadrovski problem lahko vsaj deloma ublažila, a je vse odvisno od tega, koliko jih bo ponudbo delodajalca sploh sprejelo.