Mercator dokončno zapira M Tehniko. Kaj bo s 440 zaposlenimi?

Mercator bo s koncem leta zaprl poslovalnice M Tehnike, so danes za Siol.net sporočili iz vodstva podjetja. Gre za strateško odločitev, da se bodo bolj posvetili osnovni dejavnosti, pojasnjujejo. Skoraj 440 zaposlenih naj bi dobilo ponudbe za nova delovna mesta v okviru Mercatorja in nihče naj ne bi smel ostati brez službe, zagotavljajo.

Mercator je letos zaprl že deset poslovalnic M Tehnika, s koncem leta pa jih bo vrata zaprlo še preostalih 23. Izkoristili naj bi še akcijske razprodaje ob črnem petku in v veselem decembru ter tako zmanjšali zaloge, nato pa naj bi dokončno zaprli vrata kupcem – po 22 letih obstoja.

Mercator se vrača k osnovni dejavnosti

"V izrazito konkurenčnem okolju, predvsem v trgovini z živili, je prav usmerjanje vseh procesov v osnovne dejavnosti izrazito pomembno in pomeni temelj nadaljnjega uspešnega razvoja podjetja s 75-letno tradicijo. Hkrati to pomeni osredotočanje na kupce osnovnih dejavnosti," so v vodstvu podjetja utemeljili odločitev o zaprtju.

Kot so pojasnili, so se za zaprtje tehničnih trgovin odločili "na podlagi trendov na trgu", ker da se vse več nakupov opravlja prek spleta in tudi na tujih spletnih platformah.

"Vsi ti trendi so se v preteklosti odražali tudi v poslovnih rezultatih Mercator Tehnike," so še sporočili iz vrha Mercatorja. Neuradno so bili poslovni rezultati M Tehnike, ki jo že več let vodi Slavko Očko, že dlje časa precej slabi, kar naj bi bil tudi eden glavnih razlogov za zaprtje te Mercatorjeve enote.

Pa tudi sicer se Mercator kot celota v zadnjih letih sooča s številnimi izzivi, ki negativno vplivajo na njegovo poslovanje. Lani je podjetje ustvarilo skoraj 48 milijonov evrov izgube, kar je največja izguba po letu 2020. S štiriodstotno rastjo prihodkov je sicer zabeležil 1,3 milijarde evrov od prodaje, a rast prihodkov je bila manjša od lanske, 4,2-odstotne inflacije.

Kakšna usoda čaka Mercator v okviru skupine Fortenova? Prvi mož največjega slovenskega trgovca Tomislav Kramarić je optimističen. Foto: STA

Aparati in bela tehnika še naprej v hipermarketih

Ne glede na zaprtje poslovalnic M Tehnike pa bodo določeno tehnično blago – od bele tehnike do gospodinjskih aparatov in zabavne elektronike – še naprej prodajali v drugih večjih trgovinah Mercatorja, predvsem v hipermarketih in supermarketih. To blago je, kot navajajo, že do zdaj predstavljalo večino poslovanja M Tehnike.

Ne bodo pa se več ukvarjali s prodajo gradbenega materiala, pohištva in drugega blaga tehničnih trgovin.

Kaj bo z zaposlenimi?

Pri odločitvi o zaprtju fizičnih trgovin so bile pomembne tudi razmere na trgu dela. V M Tehniki so se namreč že dlje časa soočali z odlivom kadra, medtem ko pri iskanju zamenjav niso bili najbolj uspešni. Podobno je tudi v drugih poslovalnicah Mercatorja, ki v Sloveniji zaposluje okoli osem tisoč ljudi.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, je v M Tehniki trenutno zaposlenih 439 ljudi, od tega 412 v maloprodaji, 27 pa v režiji. "Mercator bo poskrbel, da nihče od sodelavk in sodelavcev M Tehnike ne bi izgubil delovnega mesta, vsem bo ponujeno novo delovno mesto," so zagotovili. Napovedali so tudi usklajevanje aktivnosti s socialnimi partnerji in spoštovanje tako delovnopravne zakonodaje kot tudi kolektivne pogodbe.

Velik primanjkljaj kadra imajo predvsem na maloprodajnih mestih Mercatorja, sicer pa imajo možnosti prezaposlitev v veleprodajo, logistiko in tudi proizvodno podjetje Mercator IP. Vsi zaposleni M Tehnike se bodo pogovorili s kadrovsko službo in skušali najti optimalne rešitve, zagotavljajo.

Prav tako napovedujejo, da bodo skušali zaposlenim najti novo delovno mesto čim bližje njihovemu domačemu kraju oz. sedanjemu kraju zaposlitve.

Med razlogi za odločitev o dokončnem zaprtju poslovalnic M Tehnike so navedli še, da bi bila potrebna vlaganja v poslovne prostore. Te naj bi zdaj ponudili v prodajo ali najem zainteresiranim kupcem oz. najemnikom.

Kakšna bo prihodnost Mercatorja?

Kot omenjeno, se Mercator v zadnjih letih sooča s številnimi izzivi, tudi zaradi velike zadolženosti lastnika, skupine Fortenova. Ta poskuša zmanjšati pritisk več kot 1,2 milijarde evrov dolga, med poroki pa je tudi Mercator.

V začetku novembra je Fortenova dosegla dogovor o refinanciranju obstoječe obveznice skupine pri dosedanjem večinskem upniku, investicijski družbi HPS Investment Partners. Refinanciranje je odobreno do višine 1,22 milijarde evrov za obdobje do konca prvega četrtletja 2026, so po skupščini delničarjev 4. novembra sporočili iz Fortenove.

"Za Mercatorjem je težko leto, leto velikega prestrukturiranja podjetja. Kljub več izzivom, ki sta nam jih med drugim prinesla visoka cena električne energije in iskanje zaposlenih, smo s poslovanjem v prvih devetih mesecih letošnjega leta izjemno zadovoljni," je prejšnji teden izjavil generalni direktor Mercatorja Tomislav Kramarić. Foto: Ana Kovač

Po podatkih Forbes Hrvaška efektivna obrestna mera znaša več kot deset odstotkov, kar je manj, kot so plačevali do zdaj, a je še vedno razmeroma visoka. To in kratek rok za poplačilo obveznosti nakazujeta na to, da bo skupina prisiljena prodati eno ali več svojih družb, pri čemer Forbes Hrvaška izpostavlja predvsem Mercator, Konzum in Jamnico.

Da se bo morala skupina verjetno odpovedati kateri od svojih velikih naložb, naj bi nakazoval tudi dogovor o posebnih pogojih glede razmerja med dolgom in dobičkom iz poslovanja, je izpostavljal Forbes Hrvaška.

Konec zgodbe s Tušem, spor z Modiano ...

Danes je prišlo na dan tudi, da se je Mercator odločil odstopiti od namere za nakup Tuša. Kot so sporočili iz Mercatorja, ključni pogoji, ki jih predvideva pogodba, na žalost ne bodo izpolnjeni, zato so se odločili za odstop od pogodbe o nakupu.

Mercator je nakup Tuša potrdil pred natanko letom dni, a se je potem zapletlo pri pridobivanju dovoljenja za prevzem od agencije za varstvo konkurence. Ta je najprej zadevo predala Evropski komisiji, ki pa naj bi nato odločanje o zadevi vrnila slovenski agenciji. Skupina Fortenova je koncentracijo pri agenciji za varstvo konkurence vnovič priglasila konec avgusta, a ji doslej ni uspelo pridobiti dovoljenja za prevzem.

V začetku meseca je izbruhnil tudi spor Mercatorja s hrvaško družbo Montecristo SL, ki je lastnica trgovine Modiana in ima prostore v več Mercatorjevih centrih. A ker Mercatorju že dlje časa naj ne bi plačevali najemnine in obratovalnih stroškov, so jim zaprli dostop do poslovalnic in zaposleni so ostali pred vrati. Dolga naj bi se nabralo za približno 3,5 milijona evrov.

Sodišče je sicer pred dnevi za devet poslovalnic izdalo začasno odredbo in Mercatorju naložilo, naj najemniku omogoči dostop do trgovin, dokler je v teku postopek na sodišču.

Šef Mercatorja vseeno optimističen

Prvi mož Mercatorja Tomislav Kramarić kljub vsem zapletom ostaja optimističen. "Za Mercatorjem je težko leto, leto velikega prestrukturiranja podjetja. Kljub več izzivom, ki sta nam jih med drugim prinesla visoka cena električne energije in iskanje zaposlenih, smo s poslovanjem v prvih devetih mesecih letošnjega leta izjemno zadovoljni. Najhuje je za nami, dobro poslovanje je odlična popotnica za naprej, pred nami so boljši časi," je dejal Kramarić prejšnji teden na okrogli mizi v okviru 18. Strateške konference o trgovini na Brdu pri Kranju.

Poudaril je, da ne glede na zahtevnost slovenskega trga, ki je zanj trenutno eno izmed najkonkurenčnejših v Evropi, dosegajo veliko boljše rezultate kot preteklo leto. "V tem trendu bomo tudi nadaljevali. Naš cilj je, da s prestrukturiranjem zagotovimo zdravo prihodnost podjetja še za naslednjih 75 let in ostanemo prvi trgovec v Sloveniji," je napovedal.

Zatrdil je, da želijo v nadaljevanju prestrukturiranja zaposlene preusmeriti na lokacije in delovna mesta, ki bodo zagotovila dodano vrednost podjetju. Ob tem je opozoril na visoko davčno obremenitev plač in slovenski vladi na podlagi izkušenj iz regije sporočil, da se zvišanje neto plač na koncu vedno prelije v večjo potrošnjo zaposlenih in s tem manevrom spodbudi gospodarstvo. Še posebej pri zaposlenih z minimalno plačo oziroma blizu nje. Kramarić je sicer zatrdil, da v Mercatorju od letošnjega leta dalje nihče več ne prejema minimalne plače.