Neuradno: Mercator zapira večje število tehničnih trgovin

Nauradno naj bi bile v ukinjanju poslovalnice v Hrastniku, Lendavi, Metliki, Murski Soboti, Sevnici, Starem trgu, Tržiču in Železnikih. Zanimalo nas je, kaj botruje zapiranju tolikšnega števila poslovalnic v istem letu, kaj bo z zaposlenimi in tudi trgovskimi prostori.

Zapiranj zgoraj navedenih tehničnih trgovin v Mercatorju tokrat niso ne potrdili ne zanikali.

Odgovor družbe Mercator, kamor smo se obrnili po odgovore, je skoraj enak prejšnjim: "V M Tehniki smo spremenili poslovno strategijo in posledično spreminjamo poslovni model, s čimer se prilagajamo tudi razmeram na trgu. S potencialnimi partnerji, tudi lokalnimi, iščemo rešitve za nove vsebine v objektih. Zaradi zapiranja enot nihče od zaposlenih ne bo izgubil delovnega mesta," so zapisali.

Poudarili so še, da morebitnih prihodnjih poslovnih odločitev ne morejo komentirati. Vprašali smo namreč tudi, kdaj naj bi prišlo do domnevnih zaprtij in ali nameravajo nekatere poslovalnice obdržati na daljši rok.

Prodaje tehničnega blaga Mercator očitno nima več v svoji poslovni viziji, saj so letos zaprli že več kot deset tehničnih prodajaln. Trenutno pa sicer Mercator še vedno čaka na dovoljenje za prevzem poslovno slabo stoječega Engrotuša. Sredi lanskega novembra so namreč podpisali pogodbo o nakupu, v katero je vključena divizija prodaje na drobno in trgovine cash & carry. Po poročanju medijev naj bi bila transakcija vredna okoli 30 milijonov evrov.