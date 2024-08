V skupini Fortenova je skladno s sklepom skupščine in strategijo nadaljnjega razvoja družbe prišlo do sprememb v ključnem organu upravljanja, je razvidno iz dokumenta, ki smo ga pridobili v uredništvu. Upravni odbor Fortenove, ki je aktivna na področju trgovine, živilskopredelovalne industrije in kmetijstva ter je med drugim lastnica Mercatorja, po odloku skupščine zmanjšuje število članov in bo namesto dosedanjih devet štel od pet do sedem članov.

Postopek lastniške preobrazbe podjetja Fortenova je bil zaključen v začetku julija. Novi lastnik je postala družba Open Pass s sedežem na Malti, ki je v lasti enega najbogatejših Hrvatov Pavaa Vujnovca.

Mesto predsednika upravnega odbora tako z današnjim dnem prevzema dosedanji član uprave Vujnovac, njegov namestnik bo Josip Jurčević. Za novega člana uprave je bil imenovan tudi Slovenec Borut Petek, nekdanji tajnik in sekretar v vladah Janeza Janše. Petek je komaj 21-leten postal tajnik v Janševem kabinetu. Bil je njegov zaupnik, eden ključnih operativcev in je v prvi Janševi vladi celo bdel nad kadrovanjem v podjetjih v državni lasti. Zaradi tega se ga je prijel vzdevek "čudežni deček SDS".

Kot je zapisano v pridobljenem dokumentu, je Petek ustanovitelj in izvršni direktor Boston Advisors CEE. Kot magister znanosti s področja strateškega managementa se je izobraževal na prestižnih ustanovah, kot so Harvard, MIT in Oxford. Osem let je bil gostujoči strokovnjak na Oddelku za vladne in državne zadeve na Univerzi Harvard – Cambridge. Je član Globalnega sveta za korporativne zadeve na Univerzi v Oxfordu v Veliki Britaniji.