Prebivalci Rovt nad Logatcem so danes še zadnjič točili gorivo na bencinski črpalki Petrol v Rovtah. Z jutrišnjim dnem namreč črpalka zapira svoja vrata. Krajevna skupnost s podporo Občine Logatec in dveh poslancev – Zorana Mojškerca in Ive Dimic – medtem vztraja pri dialogu in iskanju rešitev. Potrdili so, da so na Petrolu pripravljeni na pogovor, a morajo zanje pripraviti konkretne rešitve. Logaški svetnik in poslanec SDS Zoran Mojškerc napoveduje, da bodo konkretno rešitev predstavili naslednji teden. Na Petrolu se na naša vprašanja še niso odzvali.

Krajani Rovt in okoliških krajevnih skupnosti so prejšnji teden izvedeli, da jim po 40 letih zapirajo bencinski servis Petrol. Med sedmo in deseto uro so tako številni prebivalci še zadnjič prišli na črpalko in natočili gorivo. Novica jih je močno razburila, saj se bo okoli tri tisoč prebivalcev iz Rovt in sosednjih krajevnih skupnosti odslej po gorivo moralo voziti v 12 kilometrov oddaljen Logatec ali 13 kilometrov oddaljene Žiri.

"Bili smo šokirani, saj tega ni nihče pričakoval. Ne razumem, zakaj so to naredili tako 'potiho' in zakaj nas niso prej obvestili," je dejal Mitja Cigale z velike kmetije z bližnjega Petkovca, ki je še zadnjič s traktorjem prišel po gorivo.

"Na naši kmetiji na leto porabimo okoli trideset tisoč litrov nafte, v rezervoar enega traktorja pa gre okoli 200 litrov nafte. Lahko si predstavljate, kolikokrat bomo zdaj morali s traktorjem v Logatec. Že tako smo kmetje na nek način osovraženi, ker delamo gnečo na cesti. To bo povzročilo še dodatno gnečo in nejevoljo ljudi," je dejal Mitja Cigale. Foto: K. M.

"Rovte niso več majhna vas. Če bo črpalka v ponedeljek zaprta, bomo vztrajali."

Krajani so se v upanju na pozitivno rešitev obrnili na Petrol, občino in tri poslance – Zorana Mojškerca, Ivo Dimic in Terezo Novak. Tako z občine kot krajevne skupnosti so danes potrdili, da je Petrol pripravljen na dialog za iskanje ustrezne rešitve. "Petrol je pripravljen na pogovore. Upamo, da protesti ne bodo več potrebni in bomo težavo rešili z dialogom," je dejal predsednik Krajevne skupnosti Rovte Jure Berzelak.

"Rovte niso več majhna vas. Znova smo videli, da znamo stopiti skupaj. S tako podporo je lažje reševati take težave. Če bo v ponedeljek Petrol še zaprt, bomo vztrajali in še naprej iskali rešitve, da se znova odpre," je še dodal.

Bencinski servis Petrol v Rovtah nad Logatcem Foto: K. M.

Mojškerc: Petrol pripravljen na pogovor, a pričakuje konkretne predloge

Da je Petrol pripravljen na pogovor, je potrdil tudi poslanec SDS Zoran Mojškerc, a poudaril, da pričakujejo konkretne predloge. "Bil sem v stiku z nekaterimi vodilnimi na Petrolu. Pripravljeni so na pogovore. Imamo morebitno rešitev, ki jo bomo v naslednjem tednu tudi predstavili. Prej jo je treba še pravno pretehtati. Rešitev gre v smeri partnerstva, da bi bencinsko črpalko spravili pod okrilje občine."

Še prej je občina ponudila subvencijo za obratovanje te črpalke, vendar je Petrol, kot poudarja Mojškerc, to najverjetneje videl kot neresen predlog, saj občina ne more subvencionirati zasebnega podjetja, kot je Petrol. "Gre namreč za nedovoljeno državno pomoč," je še poudaril Mojškerc.

Na fotografiji z leve proti desni: predsednik OI KGZS Logatec Peter Istenič, poslanec SDS Zoran Mojškerc, podžupan Občine Logatec Klemen Trpin, predsednik Krajevne skupnosti Rovte Jure Berzelak in poslanka NSi Iva Dimic. Foto: K. M.

Na črpalki prodanih 50 tisoč litrov goriva na mesec?

Kot smo že pisali, se je Petrol za zaprtje bencinskega servisa v Rovtah odločil zaradi nerentabilnega poslovanja. Konkretnih podatkov nam sicer niso razkrili. "Dobili smo neformalen podatek, da je na tej črpalki prodanih 50 tisoč litrov goriva na mesec, kar po vladni uredbi, ki določa maržo osem centov na liter goriva, znaša štiri tisoč evrov na mesec. To je verjetno tudi glavni vzrok za zaprtje, torej premalo prodanega goriva. Hkrati je črpalka precej dotrajana. Potrebna bi bila celovita obnova, kar je še dodaten strošek," je še dejal Mojškerc.

Predstavniki krajevne skupnosti so se obrnili tudi na poslanko NSi Ivo Dimic. "Podali smo pisno pobudo vladi, da se skupaj z lokalno skupnostjo najde nek skupni jezik, da se črpalka ohrani. Rovte so eno najbolj rastočih naselij v Sloveniji in jim je v preteklosti bil omogočen razvoj infrastrukture. Ohranitev črpalke v Rovtah je strateškega pomena, če želimo, da mladi ostajajo na podeželju in da kmetje ohranijo obdelano podeželje," je poudarila Dimic.

Foto: K. M.

V Rovtah okoli sto kmetij, od tega 20 velikih

Poziv Petrolu za ohranitev bencinskega servisa je poslala tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. "Petrol se za zdaj še ni odzval, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije še ni dobila njihovega odziva. Z občine pa pravijo, da so se začeli pogovarjati," je povedal predsednik OI KGZS Logatec Peter Istenič, ki se tudi sam ukvarja s kmetijstvom in še kako dobro razume stisko, ki bo kmete doletela z zaprtjem bencinskega servisa.

"V Rovtah je okoli sto kmetov, od tega približno dvajset večjih. Ti bodo zdaj lahko naročili gorivo na dom, s tem da bodo morali plačati prevoz in poskrbeti za ustrezno skladiščenje tega goriva ter požarno varnost. S preostalih okoli 80 manjših kmetij pa bodo morali po gorivo z avtomobili in posodami v Logatec, Žiri, Idrijo ali na Vrhniko. Tako bodo izgubljali čas in denar," je še dejal Istenič.

Cigale s Petkovca ob tem doda, da se bo povečala gneča na cesti. "Na naši kmetiji na leto porabimo okoli trideset tisoč litrov nafte, v rezervoar enega traktorja pa gre okoli 200 litrov nafte. Lahko si predstavljate, kolikokrat bomo zdaj morali s traktorjem v Logatec. Že tako smo kmetje ne nek način osovraženi, ker delamo gnečo na cesti. To bo povzročilo še dodatno gnečo in nejevoljo ljudi," je dejal Cigale in dodal, da bilo odlično, če bi tudi v Rovtah lahko imeli avtomat za gorivo, ki bi deloval 24 ur na dan.

Gorivo pomembno tudi za lastnike lesnih obratov

Istenič je poudaril še, da je razen za traktorje gorivo pomembno tudi za motorne kosilnice, saj so travniki tukaj strmi in ni povsod mogoča košnja s traktorji. Poleg tega je dizelsko gorivo pomembno za motorne žage in drugo mehanizacijo, potrebno za obdelavo gozda, ki ga je tukaj okoli precej. Samo v radiju petih kilometrov od bencinske črpalke je približno deset lesnih obratov, ki imajo vsaj osemdeset zaposlenih, je še povedal Istenič.

Kmetje in lastniki lesnih obratov bodo po gorivo odslej morali v 13 kilometrov oddaljene Žiri ali 12 kilometrov oddaljen Logatec. Foto: K. M.

Kmečka nafta v Logatcu le na Petrolu. Kmalu ga bodo obnavljali in za več mesecev zaprli.

Poleg tega v bližnji prihodnosti na Petrolu napovedujejo tudi zaprtje in obnovo črpalke v Logatcu, s čimer bo prekinjena dobava s tako imenovano kmečko nafto, ki je ni mogoče dobiti na nobeni od preostalih črpalk v Logatcu, je potrdil podžupan Občine Logatec Klemen Trpin. Potem bi kmetje po nafto morali na Vrhniko ali v Žiri, kar bo po besedah Isteniča za kmete velik udarec, še posebej poleti, ko je veliko dela.

Nov protest ni izključen

Kmetje iz Rovt so v ponedeljek protestirali proti zaprtju bencinskega servisa. S traktorji so se podali iz Rovt proti Logatcu in na prodajnem mestu Petrola v Logatcu točili po pet litrov goriva ter s počasno vožnjo ovirali promet. Če bo to potrebno, so pripravljeni na nov, večji protest, je ob koncu še napovedal Istenič.