Umrl nekdanji kitajski predsednik

Šinhua je ob novici o smrti nekdanjega voditelja objavila pismo vladajoče komunistične partije, parlamenta, kabineta in vojske kitajskemu ljudstvu, v katerem so sporočili njegovo smrt in jo označili za neprecenljivo izgubo za partijo, kitajsko vojsko in pripadnike vseh etničnih skupin v državi.

Kitajska tiskovna agencija Dzemina med drugim opisuje kot izjemnega voditelja visokega ugleda, velikega marksista in velikega proletarskega revolucionarja.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so že nekaj tednov krožile govorice, da je nekdanji predsednik zelo slabega zdravja. Nazadnje se je v javnosti pojavil 1. oktobra 2019.

Kitajski je vladal deset let

Džjang se je rodil 17. avgusta 1926, po izobrazbi je bil elektroinženir, med drugim pa je bil župan Šanghaja. Po krvavem zatrtju prodemokratičnih protestov na Trgu nebeškega miru leta 1989 je postal generalni sekretar vladajoče kitajske komunistične partije, na čelu katere je bil do leta 2002. Med letoma 1993 in 2003 je bil kitajski predsednik.

Pod njegovim vodstvom je Kitajska nadaljevala gospodarske reforme in doživela precejšnjo gospodarsko rast. Leta 1997 je od Združenega kraljestva ponovno prevzela Hongkong, dve leti kasneje pa Macao od Portugalske. Med njegove uspehe spadata tudi včlanitev Kitajske v Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) leta 2001 in uspešna kandidatura Pekinga za olimpijske igre leta 2008.

Po drugi strani nanj letijo kritike zaradi kršitev človekovih pravic na Kitajskem in preganjanja pripadnikov gibanja Falun Gong.

Tudi po uradni upokojitvi leta 2005 je Džjang Dzemin s svojimi tesnimi sodelavci močno vplival na politično življenje na Kitajskem, poročajo tuje tiskovne agencije.

Džjang je bil najdlje živeči vrhovni voditelj v zgodovini Ljudske republike Kitajske. Na drugem mestu je Deng Šjaoping, ki je umrl leta 1997 v 93. letu starosti.