Na Kitajskem je zavrelo, jezni državljani na ulice #video

Protestniki so na ulicah Pekinga in Šanghaja danes izražali nezadovoljstvo s kitajsko strategijo preprečevanja širjenja novega koronavirusa s popolnimi zaprtji družbe. Protestniki so se v Pekingu zbrali na univerzi Tsinghua, študentom so se pridružili tudi prebivalci mesta. V Šanghaju naj bi prišlo tudi do spopadov s policijo. Nekateri so tudi odkrito pozivali k odstopu vladajoče politične garniture.

Demonstrators packed the streets of Shanghai, China, calling for Xi Jinping to step down and clashing with police in a rare display of largescale protest amid the country's strict COVID lockdown. https://t.co/gVGrHgvBW1 pic.twitter.com/sqPrDhGoQG — ABC News (@ABC) November 27, 2022

Povod za proteste je bil med drugim četrtkov smrtonosni požar v Ürümqiju, glavnem mestu severozahodne kitajske regije Xinjiang, kjer je v požaru v stanovanjskem bloku umrlo deset ljudi. Omejitve proti širjenju virusa naj bi botrovale visokemu številu smrtnih žrtev, saj naj bi zaprtje otežilo reševanje ljudi iz gorečega bloka. Oblasti sicer te trditve zanikajo.

Udeleženci današnjih protestov so peli državno himno in Internacionalo - himno mednarodnega komunističnega gibanja - ter skandirali "svoboda bo zmagala" in "ne zapiranju, hočemo svobodo". Nekateri protestniki naj bi zahtevali tudi odstop kitajskega voditelja Xi Jinpinga.

Protesters in North Beijing have torn down the metal fences which have been set up to “quarantine” them.



The size of protests in China hasn’t been seen in decades. #China pic.twitter.com/LkmPndsvoc — (((Tendar))) (@Tendar) November 27, 2022

Eden od udeležencev protestov je povedal, da so ljudje na pločnik polagali cvetje v spomin na 10 ljudi, ubitih v požaru v Ürümqiju. Dejal je tudi, da je prišlo do manjših spopadov, vendar je bila policija na splošno "civilizirana". Kljub temu naj bi nekaj oseb aretirali in odpeljali.

Oblasti na Kitajskem so medtem hitro omejile spletno razpravo o protestih, saj so bile s protesti povezane objave skoraj nemudoma odstranjene s družbenega omrežja Weibo.

China 🇨🇳



Protests are erupting across China as people have had enough of the draconian zero Covid lockdowns. This is what eventually happens when people power mobilises against oppressive governments that take away freedoms and human dignity. pic.twitter.com/NsZgZTxEYT — James Melville (@JamesMelville) November 27, 2022

Število zabeleženih primerov okužbe z virusom sars-cov-2 v enem dnevu na Kitajskem je sicer v soboto doseglo skoraj 40.000 in že četrti dan zapored preseglo rekord, je po navedbah španske tiskovne agencije EFE danes sporočila kitajska nacionalna zdravstvena komisija.