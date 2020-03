Slovenci v zadnjih dneh množično v spletno knjižnico #video

Potem ko so se zaradi epidemije koronavirusa zaprle knjižnice, so Slovenke in Slovenci uteho našli v spletnih različicah.

"V zadnjih dneh povpraševanje po e-knjigah skokovito narašča," so sporočili iz Biblosa, največje spletne knjižnice in knjigarne pri nas, "če smo doslej beležili od 200 do 400 izposoj na dan, jih je zdaj že med 800 in 900, kar pomeni, da stisko ob epidemiji prebivalstvo premaguje tudi z branjem."

Biblos lahko brezplačno uporabljajo člani katerekoli slovenske knjižnice, ki imajo dostop do spleta. Platforma omogoča branje na vseh elektronskih napravah, kot so tablice in pametni telefoni z operacijskima sistemoma iOS in Android, pa tudi na osebnih računalnikih.

Kako uporabljati Biblos?

Na www.biblos.si v prijavnem obrazcu (na vrhu strani) vpišete uporabniško ime (akronim vaše knjižnice in vaša knjižnična članska številka) in geslo, ki ga že uporabljate v Cobissu. V katalogu poiščete želeno knjigo in kliknete gumb "izposodi", nato pa še gumb "prenesi".

Izposoja je brezplačna, izposoditi si je mogoče štiri knjige naenkrat za obdobje dveh tednov. Po tem času se dostop do knjig prekine, zato zamudnin ni, če pa vam knjig ni uspelo prebrati, si jih lahko znova izposodite.

Oglejte si še: