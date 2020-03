Naj virus ne ubije ustvarjalnosti: narišite strip, kaj počnete te dni! #video

"Leže, sede, delovno, za računalnikom, beroč knjige, vadeč kitaro ... Vabimo vas, da z nami delite vaš vsakdan v stripovski zgodbi," so sporočili iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije in poziv pospremili s fotografijo, na kateri je med ustvarjanjem ujet pionir slovenskega stripa Miki Muster:

Fotografijo je leta 1959 posnel Miloš Švabić.

"V 6-sličnem stripu nam ilustrirajte svoje preživljanje časa in skupaj bomo sestavili razstavo o življenju v času koronavirusa," so pozvali iz Muzeja novejše zgodovine in dodali, da bodo najboljše stripovske zgodbe nagradili.

"Stripe do 1. aprila 2020 mladi in mladi po srcu objavite na družbeno omrežje Facebook ali Instagram in nas označite. Tisti, ki pa nimate družabnega omrežja, pa jih pošljite na urska.purg@muzej-nz.si," so sporočili.

Kaj pomeni ostati doma? Zapis medicinske sestre: