Razpisan natečaj za novost, ki jo nameravajo graditi med Izolo in Koprom

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je po naročilu občin Izola in Koper objavila javni natečaj za ureditev območja nekdanje obalne ceste. Natečajne rešitve ne smejo vsebovati širitve kopnega v morje in gradnje stavb, izjema so sanitarije za kopalce. Natečaj bo odprt do 21. decembra, so danes sporočili iz Občine Izola.

V Izoli in Kopru dajejo prednost zelenim površinam in vsebinam, ki bodo namenjene različnim skupinam uporabnikov vse dni v letu, vendar ne za množično rabo, ker ocenjujejo, da bi ta negativno učinkovala na obstoječe danosti območja.

Predvidena je ureditev kolesarskih in pešpoti ter dostopov v morje za kopalce. Na območje sedanjega izolskega avtokampa je po usmeritvah možno umestiti tudi pristan za lokalni potniški promet. Tam bi bil tudi dostop do morja za vodne športe. Na koprski strani je dopustna postavitev treh pomolov za kopanje in plavajoče ploščadi. Pomoli in ploščadi na morju so možni tudi na izolski strani, od Rude do meje s koprsko občino.

Zemljevid območja, ki ga nameravajo urediti Foto: ZAPS Vse mora biti zgrajeno na okoljsko sprejemljiv način, poudarjajo naročniki. Načrtovane vsebine tako ne smejo prizadeti rastišča zaščitene morske trave pozejdonke. Prav tako morajo varovati podvodno arheološko najdišče iz rimskega obdobja Viližan, drevored pinij, traso nekdanje ozkotirne železnice in območje, kjer je bila v drugi svetovni vojni potopljena zgodovinsko pomembna ladja Rex. V prostorski ureditvi območja bodo morale biti upoštevane tudi usmeritve pomorskega prostorskega plana in dodatne študije ter strokovne podlage, ki še niso povsem nared.

Najustreznejšo rešitev bo izbrala komisija

Najustreznejšo rešitev bo izbrala strokovna komisija, ki jo sestavljajo arhitekti in predstavniki občin. V postopke natečaja so vključeni tudi izvedenci, med katerimi sta predstavnika zavoda za varstvo narave in zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Zmagovalna natečajna rešitev bo znana predvidoma februarja prihodnje leto. Dobitnik prve nagrade bo z naročnikoma sklenil ločeni pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije. Prav tako bo za oba naročnika izdelal skupni katalog urbane opreme, so še pojasnili na Občini Izola.