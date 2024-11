Turistična zveza Slovenije (TZS) je v okviru Dnevov slovenskega turizma, ki so se danes začeli v Laškem, podelila priznanja natečaja Moja dežela – znak gostoljubnosti 2024. Med naj turističnimi kraji je zlati znak gostoljubnosti pripadel Radovljici. Razglasili so tudi mlade upe turizma in podelili priznanja turističnim prostovoljcem.

Tradicionalni natečaj, v katerem TZS že več kot tri desetletja izbira najlepše in najbolj gostoljubne slovenske kraje, je letos dobil prenovljeno podobo. Namesto pod nazivom Moja dežela – lepa in gostoljubna odslej poteka pod nazivom Moja dežela – znak gostoljubnosti, večjo veljavo pri ocenjevanju pa ima gostoljubnost.

V okviru akcije so izbirali najbolj gostoljubne in turistično najbolj privlačne slovenske kraje, ki so jim danes v Laškem podelili zlate, srebrne in bronaste znake gostoljubnosti po oceni strokovne komisije. Podelili so tudi zelene znake gostoljubnosti, ki so jih prejeli tisti kraji iz vseh devetih kategorij, ki so na spletnem glasovanju prejeli največ glasov.

Urejenost postala samoumevna

"V preteklih letih smo na srečo ugotovili, da so slovenski kraji vsi po vrsti bolj kot urejeni, zato smo se letos še bolj osredotočili na turistično ponudbo in gostoljubnost," je pojasnil predsednik TZS Dominik S. Černjak.

Dodal je, da v Sloveniji izstopamo po dveh zelo pomembnih vrednotah – petzvezdnični naravi in petzvezdničnih ljudeh. "Pri petzvezdični naravi stremimo k temu, da bi iz trajnostne in zelene destinacije postali zdravilna destinacija, pri petzvezdičnih ljudeh pa smo iskali pristno slovensko gostoljubnost," je zapisal v sporočilu za javnost.

Glavna ugotovitev je, da je slovenska gostoljubnost pestra, tako kot je pestra naša dežela z vso kulturo in raznolikostjo, je Černjak še dejal o prenovljenem izboru.

Srebni znak gostoljubnosti je med naj turističnimi kraji dobila Ljubljana, bronastega pa Podčetrtek.

Številne kategorije

Med prepoznavnimi turističnimi kraji so znake prejeli Celje, Velenje in Slovenj Gradec, med vzhajajočimi turističnimi kraji Ribnica, Sveti Jurij ob Ščavnici in Šmarje pri Jelšah, med skritimi turističnimi kraji pa Dobrovnik, Trbovlje in Črna na Koroškem.

V kategoriji zgodovinska jedra so podelili tri zlate znake gostoljubnosti, in sicer Kopru, Stari Fužini in Staremu Velenju, ter kot posebno priznanje zeleni znak gostoljubnosti Stanjevcem in Vipavskemu Križu.

Preostale kategorije so bile še izletniške točke (Rogla – park Mašinžaga, Park vojaške zgodovine Pivka in Malečnik), kampi (Šobec, Danica Bohinj in Plana), glampingi (Wine paradise Marezige, Gozdna vasica Theodosius in Slovenia eco resort) ter tematske poti (Pot kulturne dediščine Žirovnica, Pot Srečno in Velikani Istre).

TZS, ki bo prihodnje leto praznovala 120 let delovanja, je na prireditvi premierno podelila tudi priznanja mladi upi turizma. Prejeli so jih najboljše ekipe in posamezniki iz mladinskih projektov TZS.

Častna pokroviteljica dogodka je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je nocojšnjo prireditev označila za "enega najpomembnejših srečanj slovenskega turizma, turističnih društev, številnih prostovoljcev v turizmu in lokalnih skupnosti". TZS se zaveda pomena vključenosti mladih v turizem ter s številnimi odličnimi projekti in pobudami gradi zdravo osnovo za prihodnje akterje slovenskega turizma, je dejala.