Denarnici najprijaznejša evropska mesta

Bi si radi ogledali Evropo, a za potovanje ne želite odšteti celega premoženja? Portal Big 7 Travel je pripravil lestvico sedmih denarnici najprijaznejših evropskih mest, ki vas bodo navdušila z zgodovino in kulinariko.

Evropa velja za eno najdražjih celin za potovanja, kjer izstopajo predvsem prestolnice, kot so London, Amsterdam, Pariz in Oslo. Tistim, ki si jo želijo ogledati na cenovno ugoden način, je lahko v pomoč lestvica, ki jo je pripravil vplivni portal Big 7 Travel.

1. Vilna, Litva

V sam vrh se je uvrstila prestolnica Litve, ki velja za eno denarnici prijaznejših mest v Evropi. Znana je po starem mestnem jedru, živahni arhitekturi, edinstveni kulinariki in zeleni pokrajini. V primerjavi z ostalimi evropskimi mesti so življenjski stroški, cene obrokov v restavracijah in namestitve relativno poceni.

Vilna, ki leži na jugovzhodu Litve, je drugo največje mesto v baltskih državah. Foto: Shutterstock

2. Sofija, Bolgarija

Prestolnica Bolgarije slovi po umetnosti, zgodovini, arhitekturi in bogati kulturi, pa tudi po nižjih življenjskih stroških v primerjavi z ostalimi mesti. Že sama država je znana po tem, da je cenovno dostopna in tako ena izmed najboljših destinacij za popotnike, ki ne želijo zapraviti preveč denarja.

Sofija ima okoli 1,3 milijona prebivalcev. Foto: Shutterstock

3. Lizbona, Portugalska

Lizbona se uvršča na skoraj vse lestvice cenovno najdostopnejših mest zahodne Evrope. Zaradi živahne arhitekture, obsežne zgodovine, bogate kulinarične scene in obilice zanimivosti je vrhunska turistična destinacija in popolna lokacija za tiste, ki potujejo prvič, ali samostojne popotnike, ki so previdni glede tega, koliko denarja imajo na razpolago.

Lizbona je poleg Porta edino portugalsko mesto, ki je priznano kot globalno. Foto: Shutterstock

4. Krakov, Poljska

Drugo največje mesto na Poljskem je tudi eno najcenejših v državi in Evropi kot celini. Krakov je poln turističnih znamenitosti in zgodovinskih spomenikov. Ponaša se tudi z očarljivim starim mestnim jedrom, živahnim nočnim življenjem in kulinariko.

Krakov je eno najstarejših mest in drugo največje ter drugo najpomembnejše mesto na Poljskem. Foto: Shutterstock

5. Praga, Češka

Tudi češka prestolnica slovi po nižjih stroških od povprečja, zato lahko mesto obiščete brez skrbi, da bi tam zapravili bogastvo. Praga je kulturno in zgodovinsko eno najbogatejših mest, katere zgodovina sega v deveto stoletje. Glavni trg je poln znamenitosti, kulturnih spomenikov in zgradb, restavracij ter nočnih klubov.

Med najlepšimi znamenitostmi mesta je Praški grad. Foto: Shutterstock

6. Lille, Francija

Edino mesto na seznamu, ki ni prestolnica katere od držav, je francoski Lille. Ta velja za precej podcenjeno turistično destinacijo. Znano je po očarljivih tržnicah, tlakovanih ulicah, zgodovinskem starem mestnem jedru in muzejih. Lille je popoln kraj za ljubitelje kulture in zgodovine.

Mesto Lille se nahaja na severu Francije. Foto: Shutterstock

7. Budimpešta, Madžarska

Kot zadnje mesto na tem seznamu pa je nam najbližja Budimpešta. Mesto je priljubljeno zaradi osupljive arhitekture, geotermalnih kopeli in izvirov ter reke Donave, ki mesto deli na dva dela. Ob obisku boste presenečeni, da je Budimpešta kljub mednarodnemu slovesu pravzaprav zelo dostopna.

Vožnja z avtomobilom od Ljubljane do Budimpešte vam bo vzela približno štiri ure in pol. Foto: Shutterstock

