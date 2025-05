Generali nagrajuje trajnostno poslovanje: prijavite se na natečaj SME EnterPRIZE 2025

Zavarovalnica Generali z natečajem SME EnterPRIZE 2025 tretje leto zapored nagrajuje trajnostne poslovne prakse malih in srednje velikih podjetij. Gre za pobudo Skupine Generali, namenjeno spodbujanju in javni razpravi o pomenu trajnostnega poslovanja.

Več o natečaju na: www.generali.si/sme-enterprize Prijave do 3. junija 2025!

Foto: Generali

"V Generaliju si prizadevamo za zelen in pravičen prehod, saj se zavedamo odgovornosti, ki jo kot vseživljenjski partner nosimo do naših strank, družbe in planeta. Že tretje leto zapored prek natečaja SME EnterPRIZE spodbujamo podjetja, da delijo svoja trajnostna prizadevanja, ter nagrajujemo njihove družbeno odgovorne poslovne prakse. Odziv na našo pobudo je vsako leto boljši in priča o tem, da je natečaj za podjetja neprecenljiva izkušnja, ki navdihuje in utrjuje njihovo nadaljnjo pot k trajnostnemu razvoju in boljši prihodnosti za vse," je o natečaju povedala Vanja Hrovat, predsednica uprave zavarovalnice Generali.

Številna podjetja že pridobila dragocene izkušnje

Dosedanji zmagovalci izkušnje z natečajem opisujejo kot izjemne. Vidijo ga kot edinstveno priložnost za predstavitev svojih trajnostnih rešitev širši skupnosti. Hvaležni so za vpogled v trajnostne prakse drugih in primerjavo z najboljšimi. Hkrati poudarjajo, da jim je natečaj omogočil dodatno prepoznavnost, dostop do strokovnjakov in novih poslovnih priložnosti, nagrade in priznanja pa jim pomenijo spodbudo za razvoj novih trajnostnih projektov.

Med njimi je tudi podjetje Vinakoper, ki je na lanskem natečaju osvojilo prvo nagrado v kategoriji pozitiven vpliv na okolje. "Sodelovanje na natečaju je dobrodošla izkušnja, s katero lahko podjetje izmeri svojo trajnostno usmerjenost na zanimiv, poučen način in usmeri svoj pogled v prihodnost," je o dobrih vtisih z natečaja povedal Borut Fakin, direktor podjetja Vinakoper.

Dve kategoriji in finančne nagrade

Tudi tokrat sta razpisani dve kategoriji: pozitiven vpliv na okolje in pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost. Zmagovalec posamezne kategorije prejme finančno nagrado deset tisoč evrov, drugouvrščeni pa paket poslovnih zavarovanj v vrednosti 2.500 evrov.

Najboljše bo izbrala in jeseni razglasila slovenska strokovna žirija, ki ji predseduje Ram Dušić Hren, ustanovitelj Brighter Communication, mednarodna žirija Skupine Generali pa bo nato izbrala nekoga, ki se bo na zaključnem dogodku v Bruslju pred širšo evropsko javnostjo lahko predstavil kot eden izmed desetih evropskih junakov trajnosti.

Čas za prijave na nagradni trajnostni natečaj zavarovalnice Generali za mala in srednje velika podjetja SME EnterPrize 2025 se izteka! Prijavnice na www.generali.si/sme-enterprize bodo aktivne še do 3. junija. Prijava je preprosta, zato ne oklevajte! Nagrajena je lahko prav vaša trajnostna praksa.

Foto: Generali