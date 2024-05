Otroci so povedali, kako bi Lumpiji rešili svet

Ob letošnjem mednarodnem dnevu družine v Mercatorju otrokom in njihovim staršem poklanjajo prav posebno lutkovno predstavo z naslovom Kako so Lumpiji rešili svet. Zasnovana je bila na osnovi zmagovalnih idej vrtcev, šol in posameznikov, ki so svoja dela prijavili na natečaj z istoimenskim naslovom in ustvarjali iz belih embalaž priznanih izdelkov blagovnih znamk. Poleg spodbujanja ponovne uporabe in ustvarjanja z belimi embalažami so otroke pozivali, da povedo, kako bi sami rešili svet pred onesnaženjem. Sestavljanje in pripovedovanje izmišljenih zgodb je pomembno za celostni razvoj otroka, saj spodbuja različne vidike kognitivnega, jezikovnega, čustvenega in socialnega razvoja, so ob tem poudarili v Mercatorju.

Predstava Kako so Lumpiji rešili svet je nastala po scenariju in v režiji Tadeja Piška z inserti iz predlog, ki so jih zapisali otroci v natečaju belih embalaž Kako so Lumpiji rešili svet.

Odnos do našega planeta

Na otrokom prijazen in ponekod humoren način nas popelje skozi različne vidike onesnaženja našega planeta, kjer Lumpi junaki Ulf, Ivor, Moja Moja in Pufi Lali vsak na svoj način priskočijo na pomoč pri odpravljanju posledic onesnaženja. Otroci tako skozi predstavo na njim prijazen način spoznavajo, kako je treba varčevati z vodo, kako ravnati z odpadki in se sploh bolj prijazno obnašati do našega planeta.

Predstava je pospremljena s številnimi glasbenimi inserti Marjana Peternela, ki poskrbijo za ritmičnost in dinamičnost predstave. Igralsko zasedbo predstave tvorijo Lea Menard, Aleš Kranjec in Marko Ujc, lutke sta izdelala Anže Bizjak, ARTalt in Andrej Vrhovnik.

"Lutkovna predstava predstavlja sklepno dejanje procesa od nastanka Mercatorjevih Lumpi junakov pa do zasnove njihove predstave s pomembnim družbeno odgovornim sporočilom, v katerem so vedno osrednjo vlogo igrali prav otroci. V natečaju zasnove Lumpi junakov je do zdaj sodelovalo več kot tisoč otrok, v drugi izdaji natečaja projekta belih embalaž pa še več kot sto prijavljenih del posameznikov, vrtcev in prvih triad osnovnih šol, ki so iz belih embalaž priznanih blagovnih znamk ustvarjali Lumpi gledališča," so še sporočili iz Mercatorja.

Namen projekta je bil na otrokom prijazen način skozi prizmo ustvarjalnosti približati bolj odgovorno ravnanje z embalažo in pri tem spodbujati ustvarjalnost, pomembno za otrokov razvoj veščin reševanja vsakodnevnih težav, učenja matematičnih konceptov ipd. Spodbujanje verbalnega izražanja ima danes še posebej pomembno vlogo, zato so otroke prosili, da napišejo tudi svojo zgodbico Kako so Lumpiji rešili svet.

"Dolgoročno sodelovanje z dobavitelji, ki ima dodano vrednost, pomeni razvijanje širšega poslovnega in družbenega okolja. In prav projekt Bele embalaže dokazuje, da Mercator skupaj z dobavitelji povezuje in spodbuja ustvarjalnost in sodelovanje pri trajnostnih rešitvah, ki so v ospredju prizadevanj za prihodnost podjetij, družbe in okolja", je poudaril Tomislav Kramarić, predsednik poslovodstva Mercatorja.

Sodelovanje s partnerji za napredek

"V Medexu smo ponosni, da z izdelki iz linije Junior že drugo leto sodelujemo v Mercatorjevem projektu Bele embalaže. Vsi ti izdelki so popolnoma naravni, zdaj pa tudi v embalaži, ki spodbuja otroško domišljijo," je povedala Meta Gvardjančič, vodja marketinga v Medexu.

Pravijo, da partnerstvo z Mercatorjem pomeni zavezo boljši prihodnosti, saj le skupaj lahko gradimo svet, v katerem bomo vključeni vsi, otroci pa bodo lahko razvili domišljijo s tem pa tudi vse svoje potenciale.

V Fructalu se radi odzovejo pobudam, ki spodbujajo priložnosti sodelovanja v dobrobit varovanja in ohranjanja našega naravnega okolja. "Trajnostna naravnanost je namreč pomemben del našega poslovanja. Sodelovanje v Mercatorjevem projektu bele embalaže je zato še eden od razlogov in odlična priložnost za uresničevanje naše strategije trajnostnega poslovanja," meni direktor Goran Medić.

Jure Bojnec, namestnik direktorja Pomurske mlekarne, meni, da je bila odločitev za sodelovanje lahka, "saj smo v našem podjetju zavezani k trajnostnemu razvoju, hkrati pa želimo spodbujati tudi ustvarjalnost otrok kot uporabnikov naših izdelkov. Ideja se nam je zdela zanimiva, saj je sekundarna uporaba embalaže temelj krožnega gospodarstva," je povedal.

Nataša Češnovar Gregorc, direktorica R&D in QA, Atlantic Droga Kolinska, pa je izpostavila, da "je partnersko povezovanje ključno za uspeh trajnostnega poslovanja, saj lahko le s skupnimi močmi dosežemo napredek. Pri tem pa moramo sodelovati vsi, tako gospodarstvo kot tudi potrošniki. In ta projekt je odličen primer, kako nagovoriti mlade potrošnike, da začnejo spremembe pri sebi, v svojem domu."