Poslovil se je Miran Goslar, častni meščan Ljubljane ter velika osebnost Mercatorja in celotnega slovenskega gospodarstva, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Miran Goslar se je rodil leta 1928. Za generalnega direktorja Mercatorja je bil imenovan aprila 1975. V desetih letih njegovega delovanja v tej organizaciji se je nekdanja, pretežno notranje trgovinska dejavnost razvila v močno in čvrsto povezano organizacijo združenega dela različnih gospodarskih dejavnosti. Že v letu 1980 je bil SODZ Mercator druga največja pretežno trgovska organizacija v Sloveniji in peta v merilu celotne Jugoslavije, tudi na račun združitev novih podjetij v Mercator, katerih val je bil največji med leti 1975 in 1980.

"Že v letu 1980 je bil SODZ Mercator druga največja pretežno trgovska organizacija v Sloveniji in peta v merilu celotne Jugoslavije, tudi na račun združitev novih podjetij v Mercator, katerih val je bil največji med leti 1975 in 1980. Že v letu 1977 je bil na pobudo Mirana Goslarja in po njegovem konceptu izdelan ter sprejet samoupravni sporazum o združitvi v Mercator, sestavljeno organizacijo združenega dela za dejavnost kmetijstva, industrije, trgovine, gostinstva in storitev," so na ljubljanski občini zapisali in memoriam.

Bil je idejni oče Mercatorjeve certifikatske privatizacije

Navedli so tudi, da je bil Miran Goslar idejni oče Mercatorjeve certifikatske privatizacije. To mu je uspelo izpeljati tako, da ni bil oškodovan družbeni kapital in da niso bili oškodovani Mercatorjevi zaposleni. Leta 1993 se je upokojil in do leta 1997 ostal predsednik Mercatorjevega nadzornega sveta.

Goslar je bil sicer tudi predsednik skupščine občine Ljubljana Šiška, predsednik gospodarskega zbora in predsednik republiškega zbora skupščine SRS, predsednik splošnega združenja trgovine Jugoslavije, član izvršilnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije in tako dalje. Leta 1986 je prejel Kraigherjevo nagrado, leto prej pa najvišje priznanje, ki ga je Ljubljana podeljevala svojim občanom oziroma organizacijam za njihove zasluge, so zaključili zapis na ljubljanski občini.