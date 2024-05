Združitev slovenskih glasbenih genialcev: sanj to leto ne bo zmanjkalo

Frontman skupine Batista Cadillac, Urban Lutman. Foto: Jan Lukanović

Batista Cadillac (Urban Lutman, vokal, Matija Koritnik, kitara, vokal, Primož Hudoklin, kitara, Jakob Zlatinšek, klaviature, Sebastjan Podlesnik, bas kitara, Matjaž Skaza, bobni) so leta 2022 pod okriljem SonicTribe izdali svoj odmevni istoimenski prvenec na katerem najdemo uspešnice, kot so Mim’ pravil, Pust me do besede in Magnolije. Po vrsti uspešnih koncertov, nedavno še v razprodanem Siti Teatru v Ljubljana, je Ne manjka sanj nekakšen uvod v drugi album, ki ga že vneto pripravljajo. Sodelovanje s Cazzafuro nakaže na zanimivo, nekoliko drugačno glasbeno smer in vsekakor diši po še! Ljubiteljem glasbe Batista Cadillac pa se ni treba bati - tudi novi album bo poln nagroovanih uspešnic.

Novo sodelovanje na slovenskem glasbenem prostoru je hkrati dokaz, da tudi iskrica lahko postane velik plamen. Iskrica med skupino Batista Cadillac ter producentom Anžetom Kacafuro - Cazzafuro je prvič preskočila na prednovoletni zabavi glasbene agencije SonicTribe, ko so se fantje imeli priložnost spoznati in povezati. Beseda je nanesla na glasbo in še pred koncem leta sta se Urban Lutman, pevec Batista Cadillac, in Cazzafura skupaj znašla v studiu in iz eksperimenta je začelo nastajati prvo poglavje njihove skupne zgodbe. Ni naključje, da prva skladba Ne manjka sanj v sebi nosi močan čustveni naboj, ki ljudi nagovarja k enotnosti in druženju.

Cazzafura ima za sabo bogat nabor projektov, v katerih je sodeloval kot izvajalec, producent ali oboje: Da II Deuce, Zlatko, Muff, v zadnjem času pa kot produkcijsko-avtorski mastermind pri večini glasbe Senidah. Naj sije v očeh (Muff), To mi je všeč (Nina Pušlar) in Mišići pa so le prve tri uspešnice z dolgega, še vedno avtorsko producentskega spiska Cazzafure.

O prihahajočem novem albumu Batiste Cadillac smo se pogovarjali s frontmanom skupine Urbanom Lutmanom.