Te svetovne muzeje lahko zdaj obiščete kar z domačega kavča #video

Samoizolacijo lahko obrnete sebi v prid in med štirimi stenami počnete to, česar sicer ne bi nikoli. Če ste dom že očistili, potelovadili in kaj dobrega skuhali, si zdaj vzemite nekaj časa za kulturo. Številne znane muzeje po vsem svetu lahko namreč obiščete virtualno.

Svetovna zdravstvena organizacija je že pred dnevi priporočila, da se je v teh dneh in tednih bolje zadrževati doma in ven hoditi le, ko je to nujno potrebno. Lokali, restavracije, knjižnice in muzeji so zaprti, a zdaj je čas, da izkoristite vse prednosti tehnologije.

Virtualno lahko počnete marsikaj, se npr. pridružite spletni telovadbi ali pa obiščete ene najbolj priznanih muzejev in galerij po svetu.

Med njimi je slavni newyorški Guggenheimov muzej, pariški Louvre, amsterdamski Van Gogh ter Britanski muzej, ki je eden največjih in najslavnejših svetovnih muzejev. Stran Google Arts & Culture pa je pripravila zbirko kar 2.500 muzejev in galerij po vsem svetu, ki jih lahko spoznate iz udobja lastnega doma.

Louvre, Pariz

Louvre je eden izmed največjih, najbogatejših in najbolje urejenih muzejev na svetu. V nekdanji rezidenci francoskih kraljev je na ogled nepregledno število vrhunskih umetniških del z vsega sveta, na površini 60.600 kvadratnih metrov je razstavljenih kar 35 tisoč del. Louvre spletne oglede nudi tukaj.

Britanski muzej, London

Kot že omenjeno, gre za enega največjih in najslavnejših muzejev na svetu, v katerem je shranjeno približno osem milijonov predmetov, ki pričajo o človeški kulturi od njenih začetkov pa do danes. Zaradi pomanjkanja prostora se veliko teh predmetov nahaja v podzemeljskih depojih. Muzej lahko virtualno obiščete tukaj.

Foto: Reuters

Guggenheimov muzej, New York

Priljubljeni newyorški muzej se lahko pohvali z izredno zbirko sodobne umetnosti z deli vseh velikih mojstrov – od Picassa in Chagalla do Legerja in Maneta. Za sprehod po muzeju kliknite tukaj.

Foto: Getty Images

Van Goghov muzej, Amsterdam

Pred časom novega koronavirusa je bil Van Goghov muzej ena najbolj obiskanih amsterdamskih znamenitosti, a tudi virtualni sprehod bo zaradi stalne zbirke 200 slik in 550 risb skozi celotno ustvarjalno obdobje Van Gogha nekaj posebnega.

Foto: Getty Images

Galerija Uffizi, Firence

Stoji v središču Firenc in ima eno najboljših zbirk italijanske umetnosti, vse od 13. do 18. stoletja, zaradi česar je tudi ena najbolj obiskanih italijanskih galerij. Vrhunec zbirke je slikarstvo italijanske renesanse z deli Sandra Botticellija, Leonarda da Vincija, Giambattista Pittonija, Michelangela Buonarrotija, Pierra della Francesce in drugih renesančnih umetnikov. Galerijo lahko virtualno obiščete tukaj.

V galeriji Uffizi so prav zaradi koronavirusa pripravili posebno serijo miniogledov, imenovanih My Room, v kateri kuratorji vodijo oglede skritih kotičkov muzeja:

Ermitaž, Sankt Peterburg

Pred dobrim tednom pa je videosprehod med svojimi umetninami omogočil še sanktpeterburški Ermitaž, eden največjih in najrazkošnejših muzejev na svetu. V več kot pet ur dolgem filmu se sprehodite skozi 45 soban in mimo 588 umetnin, v posnetku pa nastopajo tudi baletni plesalci, ki plešejo ob razstavljenih mojstrovinah. Film je nastal po naročilu tehnološkega giganta Appla in je v celoti posnet z njihovim pametnim telefonom.

