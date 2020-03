V Južni Koreji najmanjše število novih okužb, na Kitajskem peti dan brez

V Južni Koreji so danes zaznali najmanjše število novih primerov okužbe z novim koronavirusom v skoraj mesecu dni. Kot je sporočil južnokorejski center za nadzor in preprečevanje bolezni, so zabeležili 64 novih okužb, kar je najmanjši porast okužb po 25. februarju. Skupaj se je v državi do zdaj okužilo 8.961 ljudi.