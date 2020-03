Koronavirus po svetu terjal že več kot 13.000 žrtev

Zaradi pandemije novega koronavirusa so v 35 državah sveta uvedli karanteno in med drugim prepovedali nenujna potovanja, omejili gibanje in zaprli javne prostore, trgovine in restavracije. Nekatere države so tudi zaprle svoje meje, oblasti pa sprostile milijarde finančne pomoči, da bi pomagale gospodarstvu.

Žarišče epidemije v Evropi je v Italiji. Foto: Reuters

Najhuje je v Italiji, kjer je žarišče epidemije v Evropi. V državi s 60 milijoni ljudi je zaradi covida-19 umrlo 4825 ljudi, kar predstavlja več kot tretjino od skupno nekaj več kot 13.000 smrtnih žrtev po vsem svetu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V Italiji so zabeležili več mrtvih zaradi covida-19 kot na Kitajskem in v Iranu skupaj. Stopnja potrjenih smrtnih primerov je 8,6-odstotna, kar je bistveno več kot v večini drugih prizadetih držav. Iran je sicer tretja najhuje prizadeta država zaradi novega koronavirusa. Tam so doslej zabeležili več kot 1500 žrtev covida-19, piše STA.

V Španiji v soboto poročali o 32-odstotnem porastu primerov smrti

Iz Španije, ki se ob Italiji prav tako sooča z visokim številom smrtnih žrtev, so v soboto poročali o 32-odstotnem porastu primerov smrti zaradi nove bolezni, ki je terjala že več kot 1300 življenj. Španski premier Pedro Sanchez je opozoril, da državljane čakajo "zelo težki dnevi", piše STA.

V Franciji se je število umrlih zaradi covida-19 povzpelo na 562, policija pa s helikopterji in droni nadzoruje spoštovanje odredbe vlade, da naj ljudje ostanejo doma, še navaja AFP.

Tudi v ZDA, kjer so zabeležili že več kot 26.000 okužb, so milijonom ljudi zapovedali, naj ostanejo doma. New Jersey je zadnja v vrsti zveznih držav, kjer so sprejeli ta ukrep.

Andrew Cuomo, guverner zvezne države New York, kjer je število okužb preseglo 7100, je opozoril, da bi lahko krizne razmere trajale ne le tedne, ampak mesece.

V ZDA že več kot 26.000 okužb. Foto: Getty Images

Okužba tudi v Beli hiši

Pandemija koronavirusa je v petek dosegla tudi Belo hišo, kjer so okužbo ugotovili pri neimenovanem sodelavcu podpredsednika ZDA Mika Pencea. Po navedbah Penceove tiskovne predstavnice Katie Miller ne Pence ne predsednik ZDA Donald Trump nista imela bližnjega stika z okuženim, še poroča STA.

Pence in njegova soproga Karen sta kasneje opravila test na novi koronavirus, ki pa je bil negativen, je tvitnila tiskovna predstavnica.