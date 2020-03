Seizmolog ob potresu: Ljudje naj upoštevajo pravila zaradi koronavirusa

Potres, ki je stresel Hrvaško, so čutili tudi mnogi Slovenci, še posebej je vznemirilo prebivalce ob meji. Seizmolog z Agencije RS za okolje Mladen Živčić je poudaril, naj se ljudje ne zbirajo na odprtem in naj prioritetno upoštevajo zaradi epidemije novega koronavirusa zapovedano razdaljo med ljudmi. Na to je hrvaški notranji minister Davor Božinović opozoril tudi Zagrebčane.

Po besedah Živčića so potres najbolj čutili v krajih bližje Zagrebu, na primer v Brežicah in na Bizeljskem, poročil o škodi pa niso prejeli. Seizmologi so prejeli več klicev občanov z območja ob meji s Hrvaško. Ljudje so iskali nasvete, kako v izrednih razmerah, ki jih je povzročil koronavirus, ravnati ob potresu.

Uprava RS za zaščito in reševanje bo po napovedih Živčića posodobila svoje napotke za ravnanje ob potresu v razmerah, ki se nanašajo na koronavirus, poroča STA.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je po potresu, ki je v Zagrebu in okolici povzročil tudi precejšnjo gmotno škodo, pozval prebivalce, naj se pomirijo, kolikor se da. Opozoril pa je, da so razmere zaradi pandemije koronavirusa še težje. Prizadete v potresu je pozval, naj še vedno upoštevajo ukrepe za omejevanje širjenja virusa.

Tudi iz nacionalnega štaba civilne zaščite so še posebej pozvali prebivalce, naj kljub strahu zaradi potresa spoštujejo ukrepe za zajezitev koronavirusa in ohranjajo razdaljo do drugih ljudi. "Po potresu pogosto prihaja do medsebojnih izrazov podpore in tolažbe, vendar je zaradi koronavirusa treba preprečiti družbeno bližino," so sporočili.

"Težko vam bo in potrebovali boste uteho, vendar bodite s člani družine ali kakšnim prijateljem, sosedom, ne več," so še poudarili v sporočilu za javnost.

Tiste, ki so se umaknili iz svojih stanovanj, so še pozvali, naj se vendarle topleje oblečejo, da se ne bodo prehladili, potem pa zaradi prehladov preobremenili zdravstvo, ker se bodo bali, da imajo koronavirus. "Vzemite jakne, odeje in toplo se oblecite, ko čakate zunaj ali v avtomobilih," so še sporočili, piše STA.

Božinović zagotovil, da bodo oceno varnosti stavb v Zagrebu naredili hitro

Božinović je zagotovil, da bodo hitro naredili oceno varnosti stavb v Zagrebu. "Vsekakor bomo naredili vse, da bi naredili najboljšo oceno, kaj je zdaj sploh mogoče narediti," je dejal minister.

Povedal je, da je bilo v potresu poškodovanih precej starejših stavb v središču Zagreba, ki so bile grajene še po starejših standardih. Boljši pa je položaj v drugih predelih Zagreba, je povedal.

V Zagrebu je nastala precejšnja materialna škoda, huje poškodovan pa je tudi 15-letnik. Sprva so poročali, da je podlegel poškodbam, ko se je zrušila hiša, v kateri je bival, nakar so sporočili, da je v kritičnem stanju in ga oživljajo.

Potres so čutili prebivalci celotne Slovenije

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 6.24 zabeležili potres magnitude 5,1. Epicenter je bil 110 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Zagreba. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci celotne Slovenije.

Sledili so številni popotresni sunki, najmočnejši med njimi z magnitudo 4,4 je bil ob 7.01. Po ocenah seizmologov intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla 5. stopnje po evropski potresni lestvici. Za primerjavo – velikonočni potres, ki je leta 1998 prizadel Posočje, je bil potres z magnitudo 5,6.